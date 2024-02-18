Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ситуация в Украине "будет решена через три месяца".

На Мюнхенской конференции по безопасности у главы дипломатии Евросоюза спросили о наличии средств у Европы для окончания мировых конфликтов, в том числе в Украине.

Боррель дал понять, что времени на нынешние подходы к проблеме Украины не осталось.

"Я не думаю, что люди на высшем политическом уровне, промежуточном уровне и общественное мнение понимают, что мы в ситуации, требующей совсем иного подхода. Не просто "давайте посмотрим в следующем месяце на совете глав МИД". Нет, через три месяца ситуация уже будет решена на поле боя", - заявил дипломат.

Но, по его мнению, европейское общество еще не осознало, что живет "в ситуации войны".

"Я думаю, мы пока еще этого не понимаем, но нужно осознать, что мы находимся в ситуации войны. Я думаю, что на самых высших уровнях, на средних уровнях и, может быть, общественное мнение еще не в совершенно новом ментальном настрое", - заявил глава дипслужбы Евросоюза.

Скриншот выступления Жозепа Борреля на Мюнхенской конференции

Напомним, на днях Боррель говорил, что после президентских выборов в марте Россия может начать еще одно большое наступление в Украине.

Кроме того, как сообщала американская газета The Wall Street Journal, в Евросоюзе опасаются возможной войны с РФ в случае успеха российских войск в Украине.