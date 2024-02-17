Некоторые участники Мюнхенской конференции в Германии после официальной части мероприятия собрались на вечеринке, чтобы "выпить против Путина".

Об этом сообщает организатор сего мероприятия - немецкий таблоид Bild.

Так, на вечеринке под название "Ночь свободы" неофициальным девизом собрания был провозглашён слоган Prost gegen Putin! ("Выпьем против Путина!")

Издание сообщает, что в застолье приняли участие:

глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;

генсек НАТО Йенс Столтенберг;

президент Чехии Петр Павел;

мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир;

ряд бывших американских и действующих немецких чиновников, а также бизнесмены.

Ранее во время выступления на Мюнхенской конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что "угроза из России реальна".

"Мы должны и дальше укреплять европейский фланг НАТО. Мы не посылаем солдат в Украину, но Путин должен понять: мы способны защитить каждый квадратный метр нашего Альянса", - сказал канцлер.

Мы также сообщали, что Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США в Мюнхене.

Президент подчеркнул, что ключевым вопросом для Украины является сохранение американской поддержки.

"Украина и все наши воины нуждаются и ожидают соответствующего положительного голосования в Конгрессе США за пакет поддержки", - отметил Зеленский.