Аппарат Верховной Рады опроверг заявление Петра Порошенко о том, что он должен был участвовать в Мюнхенской конференции.

Опровержение появилось на сайте парламента.

В заявлении пресс-службы аппарата сказано, что для участия в Мюнхенской конференции по безопасности сформировали парламентскую делегацию из представителей власти и оппозиции, и партию "Европейская солидарность" в ней представляет Алексей Гончаренко.

"Об участии Порошенко в других "провозглашенных" им встречах с руководством ЕС, с шестью президентами, главами правительств стран - членов ЕС и т.д. сообщаем следующее. Заявлений и соответствующих документов, подтверждающих указанные выше встречи, ни от народного депутата Порошенко, ни от международных лидеров в Верховную Раду не поступало", – заявил аппарат.

Сегодня экс-президент сообщил, что его не пустили на Мюнхенскую конференцию, потому что ему там, со слов властей, грозит "смертельная опасность".

Напомним, 1 декабря 2023 года у себя странице в Фейсбуке Порошенко тоже заявлял, что не смог выехать за рубеж, и опубликовал видео общения с пограничниками.