Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили на Мюнхенскую конференцию по безопасности, потому что ему там грозит "смертельная опасность".

Об этом бывший глава государства заявил на брифинге, сообщает телеграм-канал "Евросолидарности".

"Кирилл Буданов сообщил Стефанчуку, что мне после пересечения границы грозит смертельная опасность! Единственный способ спасти Порошенко – не выпустить его заграницу", – рассказал экс-президент.

Напомним, это не первый случай, когда Порошенко не выпускают за границу. Так, 1 декабря 2023 года у себя странице в Фейсбуке он заявил, что не смог выехать за рубеж, и опубликовал видео общения с пограничниками. По словам экс-президента, у него была командировка, подписанная спикером парламента Русланом Стефанчуком, но пограничники его не пропустили. Он сообщил тогда, что ехал в Польшу и США, где у него были запланированы "десятки" встреч, в том числе с новым спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

Также в мае 2022 года Порошенко удалось выехать из Украины только с третьей попытки. Позапрошлой весной он собирался принять участие в парламентской ассамблее НАТО, а также в конгрессе Европейской народной партии.