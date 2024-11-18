После церемонии инаугурации Дональд Трамп может объявить в США чрезвычайное положение, чтобы использовать военные ресурсы для депортации незаконно въехавших иностранцев.

Об этом пишет журнал Newsweek.

Сначала новость о депортации опубликовал консервативный комментатор Том Фиттон, а затем сам Трамп в комментариях подтвердил эту информацию.

Ранее республиканец говорил, что задействует Национальную гвардию и правительственные агентства, чтобы проводить свою политику депортации, а также воспользуется законом о высылке врагов США по ускоренной процедуре.

"В первый же день я запущу самую масштабную программу депортации преступников в истории Америки", - говорил Трамп в ходе предвыборной кампании.

Еще в феврале Трамп говорил, что первым своим президентским указом в случае победы на выборах закроет границы США и вышлет всех нелегальных мигрантов.

Также республиканец заявлял, что нелегальные мигранты в США получают больше привилегий, чем американские ветераны. Кроме прочего нелегалы пользуются бесплатной медициной и бесплатным образованием.