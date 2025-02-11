Самолёты, вывозящие нелегальных мигрантов с территории Соединённых Штатов, приземлились в Венесуэле.

Соответствующее видео публикует телеграм-канал DW.

Таким способом окло двухсот венесуэльцев были высланы из Америки в рамках сделки между администрациями президентов ДональдаТрампа и Николаса Мадуро.

При этом венесуэльский лидер заявил, что, если Трамп снимет свои санкции, "больше ни один мигрант не покинет Венесуэлу, а те, кто ухали ренее, вернуться в страну, чтобы работать и развивать её".

Напомним, После введения Трампом санкций Колумбия согласилась принимать самолёты с мигрантами, депортированными из Штатов.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объявила, что Вашингтон и Богота договорились о "неограниченном приёме" мигрантов, которых будут везти назад в Колумбию. Белый дом, в свою очередь не подпишет введение экономических санкций, введённых Трампом, "если Колумбия не нарушит это соглашение".

Ранее сообщалось, что США приостановили приём беженцев из ряда стран, в том числе и Украины.

В частности, речь идёт о программе United for Ukraine, по которой граждане с подконтрольных Киеву территорий могли попадать в Америку.