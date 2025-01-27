Закарпатский производитель мебели хочет завезти 160 сотрудников из Бангладеш.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий.

По информации, переговоры об этом ведутся уже с МИД Украины.

Как стало известно, в настоящее время на предприятии 700 рабочих мест, а работают 430 человек. Зарплата каждого работника составляет 25 тысяч гривен.

"Это важный сигнал для всех закарпатцев – наш край стремительно развивается, у нас работают заводы, фабрики, нуждающиеся в людях. Не нужно выезжать в европейские страны – достойную зарплату и условия труда можно найти дома", - пишет глава ОВА.

В свою очередь глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, комментируя новость, отметил, что в Украине есть "сотни тысяч" беженцев и переселенцев, которые "не имеют работу и существуют на грани биологического выживания". Он также задается вопросом эффективности работы службы занятости и причинами завоза мигрантов для работы.

В службе занятости ответили на вопрошание, отметив, что за минувший год трудоустроили более 250 тысяч человек, в том числе 42 тысячи переселенцев.

"Не знаю ситуацию именно по этому предприятию и не готов без изучения вопроса говорить, почему именно в этом случае бизнес решил привлечь мигрантов. Но в целом ситуация выглядит так: безработица стремительно сокращается и меняется на кадровый кризис, потому что миллионы людей на фронте или за рубежом. Проблема с привлечением кадров есть уже сейчас, и будет расти... Поэтому трудовая миграция будет, мы от этого никуда не денемся", - написал глава департамента коммуникаций Государственной службы занятости Андрей Яницкий.

Ранее мы писали о том, что глава Экономического дискуссионного клуба Украины Олег Пендзин заявил о двух миллионах безработных в Украине – при том, что ряд отраслей "задыхаются" от нехватки кадров.

При этом во Львовской области наблюдается острый дефицит кадров из-за ужесточения мобилизации. Особенно тяжело предприятиям, на которых нужны представители традиционно мужских специальностей.