На Закарпатье хотят трудоустроить на мебельной фабрике 160 мигрантов из Бангладеш
Закарпатский производитель мебели хочет завезти 160 сотрудников из Бангладеш.
Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий.
По информации, переговоры об этом ведутся уже с МИД Украины.
Как стало известно, в настоящее время на предприятии 700 рабочих мест, а работают 430 человек. Зарплата каждого работника составляет 25 тысяч гривен.
"Это важный сигнал для всех закарпатцев – наш край стремительно развивается, у нас работают заводы, фабрики, нуждающиеся в людях. Не нужно выезжать в европейские страны – достойную зарплату и условия труда можно найти дома", - пишет глава ОВА.
В свою очередь глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, комментируя новость, отметил, что в Украине есть "сотни тысяч" беженцев и переселенцев, которые "не имеют работу и существуют на грани биологического выживания". Он также задается вопросом эффективности работы службы занятости и причинами завоза мигрантов для работы.
В службе занятости ответили на вопрошание, отметив, что за минувший год трудоустроили более 250 тысяч человек, в том числе 42 тысячи переселенцев.
"Не знаю ситуацию именно по этому предприятию и не готов без изучения вопроса говорить, почему именно в этом случае бизнес решил привлечь мигрантов. Но в целом ситуация выглядит так: безработица стремительно сокращается и меняется на кадровый кризис, потому что миллионы людей на фронте или за рубежом. Проблема с привлечением кадров есть уже сейчас, и будет расти... Поэтому трудовая миграция будет, мы от этого никуда не денемся", - написал глава департамента коммуникаций Государственной службы занятости Андрей Яницкий.
Ранее мы писали о том, что глава Экономического дискуссионного клуба Украины Олег Пендзин заявил о двух миллионах безработных в Украине – при том, что ряд отраслей "задыхаются" от нехватки кадров.
При этом во Львовской области наблюдается острый дефицит кадров из-за ужесточения мобилизации. Особенно тяжело предприятиям, на которых нужны представители традиционно мужских специальностей.