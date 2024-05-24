Во Львовской области наблюдается острый дефицит кадров из-за ужесточения мобилизации. Особенно тяжело предприятиям, на которых нужны представители традиционно мужских специальностей.

Об этом сообщил директор местного филиала центра занятости Олег Рисный, передаёт издание "Эспрессо".

По его словам, часть потенциальных работников уже служит, часть боится мобилизации и не хочет ни официально регистрироваться безработными, ни идти на официальную работу.

"Предприятиям, которые могут бронировать работников, также трудно найти персонал. Люди часто боятся, что пока бронь придёт, их мобилизуют. Механизм бронирования непростой, сам процесс длительный. А при устройстве на должность работодатель обязан предупреждать все структуры", – сказал чиновник.

Рисный добавил, что результате в более выгодном положении оказался бизнес, готовый брать работников нелегально.

"Бизнесу, который работает легально, сложно конкурировать с тем, кто работает в тени, потому что его продукт или услуга будут дороже", - сказал он.

Ранее о проблеме опустевших улиц после вступления в силу закона о мобилизации рассказывал губернатор Николаевской области. Виталий Ким объяснил страх мужчин выходить на улицы влиянием медиа и российских нарративов. Глава ОВА выразил уверенность, что через несколько дней мужчины, которые залегли на дно, снова выйдут в общественные места, а жизнь возобновится.

Мы также приводили жалобы предпринимателей из Киева на проблемы, вызванные мобилизацией.