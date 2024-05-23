В сервис-центрах МВД аншлаг - судя по всему, из-за нового закона о мобилизации.

На сайте главного сервисного центра расписана очередь на ближайшие десять рабочих дней. И в Киеве, а также области вообще нет свободных дат (занять очередь за более длительный период технически нельзя).

Если смотреть по всей Украине, то даже в июне сервис-центры в подавляющем большинстве помечены серыми кружочками - то есть, талонов на запись там уже нет. "Зеленых" СЦ значительно меньше.

Это, вероятно, связано с тем, что многие мужчины бросились перерегистрировать свои автомобили на женщин, опасаясь, что их могут лишить права на управление авто из-за проблем с ТЦК.

Как сообщалось, закон об усилении мобилизации вводит такой документ, как требование от ТЦК. На его основании военкомат может через суд лишить человека на право управления транспортным средством.

Ранее мы публиковали данные МВД, согласно которым за три недели апреля количество перерегистраций автомобилей в Украине выросло на 42% - до 154 178 операций.

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