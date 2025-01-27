Колумбия согласилась принимать самолёты с депортированными мигрантами из США.

Об этом сообщает Белый дом, передает CNN.

Это произошло после конфликта, в ходе которого власти Колумбии отказали в посадке двум американским самолётам с депортированными колумбийцами.

В ответ на это президент США Дональд Трамп постановил ввести против Боготы 25-процентные пошлины и аннулировал визы чиновникам.

После чего пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объявила, что США и Колумбия договорились о "неограниченном приеме" мигрантов, которых будут везти назад в Колумбию.

Им разрешат вернуться на родину, "в том числе на военных самолетах США, без ограничений или задержек".

США в свою очередь не подпишут тарифы или экономические санкции, введенные Трампом, "если Колумбия не нарушит это соглашение".

Напомним, на днях в США началась крупнейшая в истории депортация мигрантов. Их вывозят военно-транспортными самолетами С-17.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп будет высылать из страны целые семьи незаконных мигрантов, включая родителей, чьи дети были рождены на американской территории.