Президент США Дональд Трамп подписал указ, который приостанавливает въезд иностранцев в страну через южную границу.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Как сказано в тексте, Техас попросил федеральное правительство о защите от вторжения во время администрации Джо Байдена, но "оно не смогло защитить их от миллионов нелегалов-иностранцев, въезжающих в США, вторгающихся в их общины и обрекающих органы власти на миллиарды долларов расходов".

"У президента есть полномочия в соответствии с законом об иммиграции и гражданстве, а также неотъемлемые полномочия в соответствии со статьей II Конституции, чтобы предотвратить въезд нелегалов в США через южную границу. Используя свои полномочия, президент Трамп уполномочивает и поручает министерству внутренней безопасности, министерству юстиции и Государственному департаменту предпринять все необходимые действия для немедленного отражения, репатриации и высылки незаконных иностранцев через южную границу США", - говорится в пресс-релизе.

Также Трамп ограничил предоставление нелегалам убежища.

Тем временем миграционная и таможенная службы США начали задержания нелегальных мигрантов по всей стране для их депортации.

Ранее Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой.

Также он распорядился направить к границе США с Мексикой тысячи военнослужащих.