Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой и заявил, что пошлет войска к границе.

Об этом он сказал в своей инаугурационной речи.

"Сегодня я объявлю режим ЧС на нашей южной границе. Мы начнем процесс возвращения миллионов криминальных элементов в страны туда, откуда они приехали. Мы признаем мексиканские картели иностранной террористической организацией", - заявил Трамп.

Он добавил, что объявит наркокартели террористическими организациями.

Напомним, до инаугурации тогда еще будущий куратор вопросов безопасности границ в новой администрации Томас Хоман заявлял, что Трамп будет высылать из страны целые семьи незаконных мигрантов, включая родителей, чьи дети были рождены на американской территории.

Напомним, что также Трамп заявлял, что Мексика и Канада должны стать новыми штатами Америки.

Также "Страна" разбиралась, что дальше будет с войной и Украиной после инаугурации Трампа президентом США.