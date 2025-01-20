Сегодня, 20 января, состоится инаугурация вновь избранного президента США Дональда Трампа.

Как пройдет мероприятие и какие первые решения примет американский лидер в Овальном кабинете — в нашем материале.

18.17 На инаугурации Трампа собралась вся техноэлита США. На фото из Капитолия – Марк Цукерберг («Фейсбук»), Джефф Безос («Амазон») и Илон Маск («Тесла», Х).

Также на церемонию прибыл глава «Эппл» Тим Кук.

17:50 Трамп и Байден уже прибыли в Капитолий на инаугурацию.

17:48 Трамп и Байден покинули Белый дом после чаепития и отправились в Капитолий, в ротонде которого пройдет инаугурация.

17:03 Трамп с супругой Меланией уже прибыли в Белый дом на чай с уходящим президентом Джо Байденом и первой леди Джилл.

16:44 В Вашингтоне начались первые инаугурационные мероприятия. Трамп с супругой Меланией посетил богослужение в церкви Святого Иоанна.

Дальше супруги отправятся в Белый дом на чай с уходящим президентом Джо Байденом и первой леди Джилл.

Тем временем тысячи его сторонников собираются у арены Capital One в Вашингтоне, где будет празднование.

Сама церемония инаугурация пройдет в Ротонде Капитолия из-за мороза. Начало - в 19:00 по Киеву.

Как пройдет инаугурация Трампа 20 января

Церемония станет 60-й в истории Соединённых Штатов. В соответствии с 20-й поправкой к Конституции, полномочия президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис истекают ровно в полдень.

С этого момента Трамп официально начнёт свой президентский срок. Вместе с ним пост вице-президента займет Джей Ди Вэнс, ранее работавший сенатором от Огайо.

Все главные американские телеканалы, такие как ABC, CBS, CNN, Fox News, NBC, PBS и другие, будут транслировать церемонию из Капитолия в прямом эфире. Также мероприятие можно будет посмотреть на официальных онлайн-платформах Белого дома.

Трамп прибудет в Белый дом, чтобы встретиться за традиционным чаепитием с уходящим президентом Байденом и его семьёй. Это символическое событие отражает мирный процесс передачи власти.

В 11:30 по местному времени (18:30 по Киеву) Трамп выступит с торжественной речью перед своими избирателями. Ровно в полдень (19:00 по Киеву) он официально принесёт присягу в Капитолии.

В Вашингтоне ожидается сильный мороз, поэтому церемонию перенести в Ротонду Капитолия. Около 250 000 сторонников Трампа, которые собираюсь приехать на мероприятие, смогут следить принесение присяги и речь по видеотабло.

На улице в честь вступления Трампа в должность будет произведён артиллерийский салют из 21 залпа.

Для гостей выступят популярный исполнитель Kid Rock и музыкальная группа The Village People.

После официального обеда новый президент и его заместитель проведут смотр войск у Восточного фасада Капитолия. Затем они возглавят праздничное шествие, направляющееся к Белому дому.

Ожидается участие иностранных делегаций. Так, председатель КНР Си Цзиньпин приглашение не принял. Китай будет представлен заместителем председателя правительства Хань Чжэн. Среди приглашенных иностранных лидеров – премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Аргентины Хавьер Милей. Президент Украины Владимир Зеленский не получил приглашения, но Трамп ранее заявил, что примет его, если он решит приехать самостоятельно.

После церемонии планируется официальный обед, на который бывшие президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш младший и Барак Обама не придут. Согласно информации NBC News, Клинтон и Обама отказались от участия, а представители Буша не смогли подтвердить, было ли отправлено ему приглашение.

После торжественных мероприятий, вновь оказавшись в Овальном кабинете спустя четыре годы, Дональд Трамп парафирует многочисленные указы, примет ряд решений и совершит телефонные звонки.

Какие решения примет Трампа сразу после инаугурации

В первый день своего нового срока Дональд Трамп намерен подписать множество указов и принять ряд резонансных решений.

По данным CNN, их число превысит 100, а агентство Reuters сообщает, что речь идёт о более чем 200 документах.

Во время предвыборного митинга Трамп пообещал отменить все "спорные" решения Байдена и утвердить новые, которые, по его словам, сделают граждан страны "очень счастливыми".

Переговоры с Путиным по Украине

CNN сообщает, что Трамп дал распоряжение организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным в течение нескольких часов после инаугурации. Главной темой беседы должны стать мирные переговоры, направленные на прекращение войны в Украине.

Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц отметил, что президент намерен положить конец конфликту. По его словам, Зеленский уже выразил готовность к переговорам с Трампом, чтобы достичь мира.

Уолц подчеркнул три ключевых аспекта урегулирования: состав участников переговоров, их условия и рамки будущего соглашения. Он также охарактеризовал войну в Украине как "мясорубку", способную спровоцировать Третью мировую войну.

Таким образом, администрация Трампа нацелена на активные шаги для прекращения боевых действий и предотвращения дальнейшей эскалации.

Напомним, что западные СМИ пишут, что украинские власти против завершения войны в ближайшее время. Взгляды сторонников Трампа по войне в Украине мы анализировали здесь.

Массовые депортации мигрантов

Сразу после инаугурации Трамп начнет массовые депортации, пишет Wall Street Journal.

По информации источников газеты, первые масштабные рейды против мигрантов запланированы на следующую неделю в Чикаго с участием около 200 полицейских.

Чикаго был выбран из-за открытой конфронтации между мэром города Брэндоном Джонсоном и Трампом. После Чикаго рейды могут быть проведены в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Бостоне, где действуют более мягкие миграционные правила.

Операция была разработана еще в декабре. По данным WSJ, трамписты уже предупредили мэра Чикаго о возможных юридических мерах в случае укрывательства мигрантов.

Во время предвыборной кампании Трамп пообещал организовать крупнейшую программу депортации преступников в истории США. В апрельском интервью Time он оценил число выдворяемых мигрантов в 15-20 миллионов человек.

Также анонсированы решения об усилении пограничного контроля и другие меры, которые будут препятствовать незаконному нахождению мигрантов в США.

ЧП в энергетике

Трамп собирается ввести чрезвычайное положение, связанное с энергетикой.

Таким образом, сообщают американские СМИ, он сможет отменить большинство принятых администрацией Джо Байдена указов в этой отрасли, включая ограничения на бурение на шельфе и на экспорт сжиженного природного газа.

Решения в отношении ЛГБТ

Трамп обещал в первый день своего президентства остановить "остановить трансгендерное безумие".

От отметил, что что правительство Соединенных Штатов официально будет признавать только два пола – мужской и женский.

"Я подпишу указ о прекращении сексуального калечения детей, откажусь от трансгендерной политики в армии и наших начальных, средних и старших школах", – заявил он.

Также он пообещал "не допускать мужчин в женский спорт".

СМИ сообщают, что также президента намерен уволить из армии тысячи трансгендеров.

Переименование Мексиканского залива

Сообщает, что Дональд Трамп намерен переименовать ряд географических объектов.

Так, Мексиканский залив должен стать Американским.

По словам Трампа, он считает новое название "более красивым и подходящим для данного региона".

Возобновление работы Тикток

Трамп заявил, что даст отсрочку вступлению в действие запрета Тиктока.

В апреле 2024 года Конгресс США принял закон, обязывающий китайскую компанию ByteDance продать платформу американской компании. В противном случае соцсеть должны были запретить с 19 января 2025 года.

ByteDance оказалась продать платформу, чтобы избежать запрета. В воскресенье приложение, принадлежащее китайской компании, прекратило работу для пользователей в США.

Вскоре Трамп написал в соей соцсети Truth Social: "Я прошу компании не позволять TikTok оставаться недоступным! В понедельник я издам указ о продлении периода времени до момента, когда вступит в силу закон о запрете, чтобы мы могли заключить сделку для защиты нашей национальной безопасности".

После этого Тикток снова заработал.

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