Сегодня в должность президента США вступил Дональд Трамп. Накануне он снова подчеркнул, что намерен закончить войну в Украине и предотвратить сползание мира к Третьей мировой.

С момента его избрания на пост президента было немало прогнозов, что до дня инаугурации противники скорейшего войны в Украине, на Западе и в России сделают все, чтобы убедить Трампа отказаться от идеи прекращения огня и переговоров с Путиным или же крайне затруднить ведение переговоров.

Отдельные мероприятия в этом направлении предпринимались. Например – разрешение на дальнобойные удары по РФ. Однако они не привели к эскалации ввиду ограниченной реакции со стороны Москвы. Не возымели сильный эффект и другие попытки "взорвать ситуацию".

Не оправдались и прогнозы о том, что обе стороны попытаются накануне инаугурации усилить свои переговорные позиции военным путем. В частности, РФ не "вынесла" украинскую энергетику и не ударила по крупнейшим месторождениям газа (наоборот – интенсивность ударов в последнее время снизилась). Украина не начала масштабное наступления, чтоб переломить ситуацию на фронте (если не считать неудачной атаки на Бердин в Курской области две недели назад).

В целом, военная ситуация прежняя – россияне владеют инициативой, наступая на многих участках фронта, постепенно захватывая новые территории, хотя крупных прорывов с их стороны и развала фронта со стороны ВСУ пока не наблюдается. Украина продолжает наносить удары по тылам РФ, однако также пока без критических последствий для способности России продолжать войну.

Байден накануне ухода с должности ужесточил санкции против российского нефтегазового сектора, однако в полной мере они вступят в силу только с 12 марта, а потому их эффект еще не успел проявиться в полной мере.

Не оправдались и ожидания "партии войны", что Трамп "забудет" об обещаниях добиться прекращения огня в Украине. Президент США продолжает обозначать это как свой приоритет и уже наметил на ближайшие дни переговоры с Путиным. Такую же позицию, по крайней мере на словах, заявили и другие представители его команды. Правда, бывший советник Трампа Бэннон не исключает, что часть окружения президента США (например спецпосланник Кит Келлог) будет саботировать процесс мирных переговоров в кооперации с американскими ВПК и частью европейских стран. И, по итогу, Трамп втянется в войну ещё сильнее, чем Байден, получив свой "Вьетнам".

Так это или нет - покажет время. Но очевидно то, что достичь соглашения о завершении войны в ближайшее время на компромиссной основе будет действительно крайне непросто. Но возможно.

Переговорная позиция, которая сейчас формулируется командой Трампа, судя по публичным заявлениям и утечкам в СМИ, сводится к трем пунктам – прекращение огня по линии фронта, в той или иной форме обещание не давать Украине членство в НАТО (навсегда или на ближайшие десятилетия), а также начало процесса снятия санкций с РФ.

Это не совпадает с тем, что хочет Киев (украинские власти вообще против скорейшего завершения войны). И это не совсем совпадает с тем, чего хочет Москва (исходя из июньских тезисов Путина, а также требований вывести ВСУ из Курской области).

Однако, в качестве исходной позиции для старта переговоров,"пункты Трампа" могут стать вполне рабочими.

Вопрос в том, будут ли Украина и Россия готовы на компромиссы. И какие меры готов Трамп использовать для того, чтоб обе стороны к компромиссам принудить. И готов ли он вообще заниматься таким принуждением.

На Киев у США есть многочисленные и прямые меры воздействия. Смогут ли украинские власти, несмотря на это, "пойти в отказ"?

Теоретически да. Финансово могут продолжать помогать европейцы. Возникающие проблемы в бюджете можно решить за счет резкой девальвации гривны. Ушедшая администрация Байдена выдала в последние месяцы крупный пакет оружия. Кроме того, до 70-80% всех ударов по живой силе и технике на фронте сейчас осуществляются не американским оружием, а беспилотниками китайского или украинского (в том числе и из китайских комплектующих) производства. И эта тема уже начинает прокачиваться в украинском информполе в контексте, что не нужно сильно переживать, если США прекратят военные поставки.

Также в Киеве в ходу предположение, что Трамп в любом случае "не посмеет бросить Украину" и продолжит поддержку даже если украинские власти отбросят его мирный план.

Однако данная логика крайне рискованная. Если предположение о том, что Трамп "продолжит помогать в любом случае" не оправдается и помощь США будет заморожена, то это даст старт целой цепочки крайне опасных для Украины событий.

Прежде всего, ВСУ критически зависят от поставки американских систем ПВО и ракет к ним. Если они прекратятся, то уже в течение относительно недолгого времени украинское небо окажется беззащитным и РФ в полной мере сможет воспользоваться своим преимуществом в воздухе. И тогда массированные бомбардировки Киева ФАБами и КАБами станут обычным делом. Проблемы будут и с поставкой бронетехники, и боеприпасов. Наконец, прекращение американской помощи станет сигналом для противников продолжения войны в Европе начать активные действий по прекращению поддержки Украины и снятию санкций с РФ. К слову, уже 31 января истекает срок действия крупного пакета санкций ЕС (включая блокировку резервов российского Центробанка) и та же Венгрия и Словакия могут заблокировать его продление. Все это резко ухудшит стратегические перспективы Украины в войне. И, по итогу, переговорная позиция Киева может оказаться радикально слабее, чем сейчас. А условия завершения войны радикально хуже.

Другой вопрос, что есть отдельные пункты, которые для Киева будут "красной линией".

Например, сокращение ВСУ, что сделает страну беззащитной перед РФ и фактически приведет к установлению неформального контроля Кремля над Украиной. И если Трамп будет настаивать на этом, то украинские власти могут принять решение продолжать сопротивление в любом случае. По крайней мере до тех пор, пока армия сохраняет боеспособность. Впрочем, пока ничто не указывает на то, что Вашингтон намерен принуждать Украину к ограничению ВСУ.

С Россией, если та продолжит настаивать на неизменности своих условий, Трампу будет сложнее.

Столь прямого влияния на Москву, как на Киев у США нет. Американцы могут использовать рычаги в виде усиления санкций и экономического давления, попытаться договориться о совместном "принуждении Кремля к миру" с китайцами (хотя с учетом явного антикитайского крена политики Трампа это будет трудно), резко увеличить поставки оружия Украине. Однако эффект от этого не очень понятен. Кроме того, если он действительно будет ощутим, то на резкую эскалацию вплоть до угрозы применения ядерного оружия может пойти Москва. А это именно то, чего пытался избежать всеми силами Байден и обещает не допустить Трамп.

Другой вопрос, что сама Москва в силу многих причин может проявить готовность к компромиссам и прийти к выводу, что в ее интересах скорейшее завершение войны по линии фронта (то есть, с фиксацией контроля РФ над захваченными территориями) при нейтральном статусе Украины. Как мы уже писали, среди российской элиты такое мнение широко распространено. И если данная линия победит, то это откроет дорогу к выработке некоего компромиссного плана. Со стороны России, скорее всего, в нем останется требование вывода ВСУ из Курской области, нейтральный статус Украины, снятие санкций (полное или, на первом этапе, частичное), а также реализация в той или иной степени предложений РФ к США и НАТО по безопасности в Европе, которые были выдвинуты в декабре 2021 года (с чем может, как мы уже отмечали, согласиться и Трамп). Со стороны Украины – отсутствие ограничений по ВСУ.

Спорным моментом остается оформление этих договоренностей – соглашение о перемирии или полноценный мирный договор с официальной фиксацией новой границы между двумя странами. На мирном договоре настаивает Кремль (и это может стать одним из главных его условий на переговоров). Украинские власти сейчас категорически против этого, но на 100% вариант с мирным договором исключать нельзя.

Если стороны смогут согласовать основные параметры по завершению войны, дальше возникает вопрос этапов реализации этих соглашений. Скорее всего, первым этапом будет идти прекращение огня по линии фронта, а также шаги Трампа навстречу российским предложениям декабря 2021 года (например, заявление о выводе американских войск из стран Восточной Европы). Второй этап: отмена военного положения в Украине, а затем – внесение предусмотренных соглашениями изменений в украинскую Конституцию (ее запрещено менять во время военного положения) нынешним или, после проведения выборов, уже новым парламентом.

Впрочем, второй этап может повторить судьбу Минских соглашений, которые также предусматривали внесение изменений в Конституцию Украины, чего, однако, сделано не было.

Поэтому либо стороны соглашаются с тем, что они могут удовлетвориться и первым этапом (прекращение огня и сделка РФ и Трампа по Европе), а второй уже как получится. Либо выполнение второго этапа будет записано как жесткое условие предоставление помощи Украине в послевоенном восстановлении или будут предусмотрены иные рычаги влияния.

Очевидно, что все описанное выше является чрезвычайно сложным процессом, помноженным на крайнюю враждебность и взаимное недоверие сторон. И результат не гарантирован. Силы, не заинтересованные в окончании войны, будут пытаться торпедировать переговоры на каждом из этапов. А их провал, может привести к глобальной эскалации. Поэтому ставки крайне высоки.

Очень сильно повлиять на ситуацию могут форс-мажоры. Внутренняя дестабилизация в Украине или в России и/или потеря боеспособности и управляемости украинской или российской армией. Начало "великих потрясений" в США и в Европе, усиление противоречий внутри ЕС и глобального Запада. Новый крупномасштабный военный конфликт в мире.

Все это может кардинально изменить ход событий и ничего из этого нельзя исключать. Само по себе продолжение нынешней войны является важнейшим фактором, который увеличивает вероятность потрясений в Украине, в России, на Западе и во всем мире. И понимание этого все ж таки может подтолкнуть все стороны к достижению соглашения о завершении войны.