Дональд Трамп собирается возобновить применение смертной казни по отношению к федеральным осужденным, в отличие от Джо Байдена, который перед уходом с поста президента заменил некоторым гражданам смертный приговор на пожизненное заключение.

Об этом агентству Reuters сообщили представители новой администрации.

При этом республиканец помилует многих из более чем 1500 человек, обвиняемых в связи со штурмом Капитолия 6 января 2021 года.

Также в самом начале каденции он собирается:

объявить чрезвычайное положение на южной границе США, направить в регион войска и восстановить политику, заставляющую просителей убежища ждать в Мексике даты слушания дела в суде США;

классифицировать наркокартели как "иностранные террористические организации";

потребовать указывать в официальных американских документах, включая паспорта, пол граждан, присвоенный им при рождении;

прекратить инициативы по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности в федеральном правительстве, запретить в нем "гендерную идеологию";

добиться признания в США только двух полов - мужского и женского, обязать госучреждения использовать в анкетах и удостоверениях личности только два пола;

запретить трансгендерным спортсменам участвовать в женском спорте;

запретить тратить федеральные средства на процедуры перехода из одного пола в другой;

подписать указ о запрете помощи другим странам, если она противоречит стратегическим интересам США.

Другие его указы могут быть направлены на отмену экологических норм Байдена и выход США из Парижского соглашения по климату, сообщили источники.



Между тем Байден в свой последний день в Белом доме превентивно помиловал генерала Марка Милли, доктора Энтони Фаучи и членов Конгресса, которые расследовали штурм Капитолия, - для защиты от "мести" Трампа, как сообщает СNN.

Милли занимал пост председателя Объединенного комитета начальников штабов во время первого срока Трампа и называл президента "фашистом". Фаучи десятилетиями занимал пост директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, в том числе во время вспышки COVID-19 в первый срок Трампа.

Байден заявил, что "выдачу этих помилований не следует ошибочно считать признанием того, что какое-либо лицо совершило какое-либо правонарушение"

Вчера на митинге перед своими сторонниками республиканец пообещал опубликовать секретные материалы об убийствах 35-го президента США Джона Кеннеди и общественного деятеля и активиста Мартина Лютера Кинга.

Также Трамп в очередной раз заверил, что остановит войну в Украине.