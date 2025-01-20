Дональд Трамп должен быстро закончить войну в Украине, иначе он рискует втянуть США в конфликт еще сильнее, как в свое время произошло во Вьетнаме.

Об этом заявил в интервью Politico бывший главный стратег Трампа Стив Бэннон.

"Если мы не будем осторожны, это превратится во Вьетнам Трампа. Именно это и произошло с Ричардом Никсоном. В итоге он стал хозяином войны, и она вошла в историю как его война, а не Линдона Джонсона (предшественник Никсона на посту президента, при котором США втянулись в войну во Вьетнаме - Ред.)", — сказал Бэннон.

По мнению Бэннона, Трамп должен сразу разъяснить Владимиру Зеленскому, что "в городе появился новый шериф", и нужно заканчивать войну.

Бывший советник Трампа также выступил за сокращение военной помощи Киеву. Он считает, что Трамп может попасть "в ловушку, подготовленную маловероятным альянсом американской оборонной промышленности, европейцев" и даже некоторых из друзей самого Бэннона, которых он считает сбившимися с пути, среди которых и спецпредставитель по Украине Кит Келлог.

Бэннон раскритиковал идею Келлога пригрозить России увеличением военной помощи Украине в случае отказа Москвы садиться за стол переговоров. По мнению бывшего советника, это увеличивает риск еще большего втягивания Вашингтона в войну, которую, как он считает, выиграть невозможно.

Бэннон полагает, что война в Украине не соответствует национальным интересам США, и выступает за то, чтобы Трамп в инаугурационной речи пообещал быстро ее закончить.

Между тем Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным уже через несколько дней после инаугурации и снова пообещал завершить войну в Украине.

А в ноябре он обещал остановить вообще все войны.