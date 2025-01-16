Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война может закончиться в этом году. Об этом он сказал в интервью польским СМИ.

На вопрос журналистов, есть ли шансы завершить войну в 2025 году, Зеленский ответил: "Да, есть".

"Трамп очень хочет закончить войну. Это его месседжи, они и публичные, и непубличные, если честно. Он способный лидер давить на Россию. Я уверен, что Россия боится Америку и Китай. Боится объединенной Европы. Трамп может заставить. Мы должны договориться с Трампом, что есть конкретные гарантии безопасности для Украины, и он должен принудить Путина к дипломатии, чтобы завершить эту войну", - заявил президент Украины.

На пресс-конференции с польским премьером Дональдом Туском в Варшаве президент Украины заявил, что Украина и США уже готовят встречу с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом после инаугурации.

Война в Украине идет 1058-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 16 января 2025 года в обновляемом онлайне.

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