Вероятность окончания войны в Украине при Дональде Трампе за 90 дней букмекеры оценивают в 30 процентов.

В ноябре эта вероятность доходила до 50%. Ставки падают.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет добиться завершения войны в Украине уже в первый день после инаугурации, но в январе он уже оперировал другими сроками остановки боевых действий.

Ему задали вопрос, сможет ли он решить проблему войны в Украине за полгода. Избранный президент США сперва согласился с этим сроком, но потом заявил, что понадобится гораздо меньше времени.

"Я надеюсь, что мне понадобится шесть месяцев. Нет, я думаю… надеюсь, намного раньше шести месяцев", - цитирует Трампа агентство Reuters.

Также "Радио Свобода" пишет, что Трамп "стремится к началу переговоров с Россией о прекращении войны в Украине" и "хочет скорейшего начала переговоров, поскольку Россия теряет много молодых людей, и Украина тоже".

Напомним, по словам республиканца, встреча с Путиным может состояться после инаугурации, но более точных сроков он не назвал.

Ранее стало известно о надеждах Маска, что Трамп очень быстро решит конфликт в Украине, после чего мир ждёт прекрасное будущее.