Избранный президент США Дональд Трамп пообещал опубликовать секретные материалы об убийствах 35-го президента страны Джона Кеннеди и баптистского проповедника, общественного деятеля и активиста, лауреата Нобелевской премии мира Мартина Лютера Кинга. Оба преступления произошли в 1960-х годах.

Обещание республиканец дал 19 января на митинге перед своими сторонниками, который прошел на спортивной арене Capital One в Вашингтоне.

"Мы собираемся обнародовать оставшиеся записи об убийствах президента Джона Кеннеди, его брата Роберта Кеннеди, а также доктора Мартина Лютера Кинга-младшего и по другим темам, представляющим большой общественный интерес. Все это будет обнародовано", - сказал Трамп.

Отметим, что во время своего первого президентства Трамп уже рассекретил почти три тысячи документов об убийстве Кеннеди. Но по просьбе спецслужб не все из них были опубликованы.

Также в первую каденцию Трампа в США обнародовали документы по делу о пытках подозреваемых в 2002 году, которые координировались кандидатом на пост главы ЦРУ Джиной Хаспел.

Ранее мы подробно рассказывали о деле Кеннеди.