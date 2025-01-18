Новоизбранный президент США Дональд Трамп начнет массовые депортации сразу после инаугурации. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Первые масштабные рейды против мигрантов запланированы на следующую неделю в Чикаго с участием около 200 полицейских.

Чикаго был выбран из-за открытой конфронтации между мэром города Брэндоном Джонсоном и Трампом.

Предполагается, что после Чикаго рейды могут быть проведены в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Бостоне, где действуют более мягкие миграционные правила.

Отмечается, что операция была разработана еще в декабре. В издании указывают, что трамписты уже предупредили мэра Чикаго о возможных юридических мерах в случае укрывательства мигрантов.

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп пообещал организовать крупнейшую программу депортации преступников в истории США. В апрельском интервью Time он оценил число выдворяемых мигрантов в 15-20 миллионов человек.

Ранее СМИ писали, что команда Трампа готовится объявить чрезвычайное положение для борьбы с нелегальной миграцией.