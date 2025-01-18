Трамп начнет массовые депортации мигрантов сразу после инаугурации - WSJ
Новоизбранный президент США Дональд Трамп начнет массовые депортации сразу после инаугурации. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Первые масштабные рейды против мигрантов запланированы на следующую неделю в Чикаго с участием около 200 полицейских.
Чикаго был выбран из-за открытой конфронтации между мэром города Брэндоном Джонсоном и Трампом.
Предполагается, что после Чикаго рейды могут быть проведены в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Бостоне, где действуют более мягкие миграционные правила.
Отмечается, что операция была разработана еще в декабре. В издании указывают, что трамписты уже предупредили мэра Чикаго о возможных юридических мерах в случае укрывательства мигрантов.
Во время предвыборной кампании Дональд Трамп пообещал организовать крупнейшую программу депортации преступников в истории США. В апрельском интервью Time он оценил число выдворяемых мигрантов в 15-20 миллионов человек.
Ранее СМИ писали, что команда Трампа готовится объявить чрезвычайное положение для борьбы с нелегальной миграцией.