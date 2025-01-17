Команда Трампа готовится объявить чрезвычайное положение для борьбы с нелегальной миграцией, которая стала одним из краеугольных камней его кампании, сообщает Politico.

"Команда Трампа разрабатывает национальную чрезвычайную декларацию, шаг, призванный разблокировать дополнительные полномочия и ресурсы для выполнения обещания нового президента обезопасить границу и депортировать миллионы нелегальных иммигрантов, по словам четырех человек", – говорится в публикации.

Также издание пишет, что первоначальный ряд указов избранного президента также будет означать конец принципа "поймай и отпусти" – освобождение мигрантов в американское сообщество, пока они ждут слушаний в иммиграционном суде – и расширение полномочий по ускоренной депортации, известной как "ускоренное выдворение".

Ранее сообщалось, что именно президент Дональд Трамп обещал сделать уже в первый день после инаугурации. Журналисты проанализировали больше сотни публичных заявлений Дональда Трампа, включая пресс-конференцию и интервью с 1 января 2023 года по 6 декабря 2024 года. Оказалось, что за этот период американский лидер обещал урегулировать конфликт 33 раза.

На втором месте с минимальным отставанием по количеству упоминаний идет план закрыть границу США. Это обещание Трамп повторил 32 раза. На третьем месте - массовая депортация нелегалов, о которой он упоминал 25 раз.

Известно, что ястребы Трампа обещают высылать из США мигрантов целыми семьями.

