Избранный президент США Дональд Трамп за последние два года чаще всего обещал в свой первый день после возвращения в Овальный кабинет Белого дома закончить войну в Украине, подсчитал портал Axios.

Журналисты издания проанализировали больше сотни публичных заявлений Дональда Трампа, включая пресс-конференцию и интервью с 1 января 2023 года по 6 декабря 2024 года. Оказалось, что за этот период американский лидер обещал урегулировать конфликт 33 раза.

На втором месте с минимальным отставанием по количеству упоминаний идет план закрыть границу США. Это обещание Трамп повторил 32 раза. На третьем месте - массовая депортация нелегалов, о которой он упоминал 25 раз.

Журналисты считают, что тон следующих четырех лет в США будет задан именно в первый день. Трамп готовит раннюю кампанию, которую можно назвать "шок и трепет", чтобы заложить основу для своего амбициозного второго срока в Белом доме.

Обещания Трампа в основном укладываются в три темы:

Иммиграция. Ни одна проблема не определила политическую идентичность Трампа больше, чем его крестовый поход против нелегальной миграции. Особенно после того, как количество пересечений границы резко возросло до рекордных значений при президенте Байдене. Пограничные ястребы Западного крыла, из которых выдеяют Стивена Миллера и бывшего исполняющего обязанности директора ICE Тома Хомана - подадут на подпись серию указов, прекращающих временные программы "условно-досрочного освобождения" Байдена, возобновляющих строительство пограничной стены и останавливающих прием беженцев. Трамп полон решимости немедленно начать крупнейшую операцию по депортации в истории США, несмотря на логистические проблемы. Он также пообещал издать указ, прекращающий гражданство по праву рождения, что приведет к конституционному конфликту по поводу 14-й поправки, который может привести к шторму в обеих палатах Конгресса и закончиться в Верховном суде. Мясо для MAGA: вторая порция указов будет направлена ​​на институционализацию консервативных культурных войн, которые доминировали в политике республиканцев в течение последних нескольких лет. Главные приоритеты первого дня включают запрет на программы и требования по разнообразию, равенству и инклюзивности (DEI) в федеральном правительстве, а также помилование сторонников, осужденных за проникновение в Капитолий 6 января. Трамп потратил миллионы долларов на антитрансгендерную рекламу и собирается в рамках новой политики также запретить трансгендерным женщинам заниматься женским спортом, но точный механизм реализации этого проекта пока не ясен. Крупный бизнес: доверие генеральных директоров и инвесторов резко возросло после выборов, поскольку корпоративная Америка наслаждается обещанием Трампа выдать 10 разрешений на каждое ограничение, введенное администрацией Байдена. Трамп пообещал ускорить выдачу разрешений на бурение и фрекинг, даже если для этого придется вести себя как "диктатор" в первый день. Инаугурация также положит начало его цели по снижению цен на энергоносители на 50% к концу года. Трамп также планирует агрессивно нацеливаться на климатическую политику Байдена, прекращая поддержку производства электромобилей и снижая стандарты выбросов, а также любые "убивающие рабочие места" правила, затрагивающие автопроизводителей. На Уолл-стрит лихорадочно пытаются убедить Трампа не вводить масштабные пошлины для торговых партнеров США, но он, похоже, намерен как можно скорее начать новую эру протекционизма MAGA.

Известно, что многие грандиозные обещания Трампа могут расколоть американское общество. Известно, что они потребуют не просто поддержки Конгресса, но его двухпалатного консесуса. Известно, что реализация его амбиций может привести к слушаниям в Верховном суде. Однако, когда это его останавливало?

В тоже время Трамп признает, что не все обещания могут быть реализованы не только в первый день, но и вообще.

"Трудно снизить [цены], когда они растут. Знаете, это очень трудно", - признался избранный президент в программе "Встреча с прессой" на канале NBC, отвечая на вопрос о постоянных обещаниях подавить инфляцию в ходе предвыборной кампании.

Несмотря на все обещания по Укарине и их частоту, Трамп серьезно сбавил обороты в отношении урегулирования российско-украинской войны в течение 24 часов после вступления в должность, заявив журналистам на прошлой неделе, что мир может оказаться даже "более трудным", чем прекращение войны Израиля и ХАМАС.

В тоже время бывший посол США в Украине Джон Хёрбст считает, что Дональд Трамп хочет устойчивого мира Украины с Россией, чтобы получить за это Нобелевскую премию.

Ранее сообщалось, что команда Дональда Трампа планирует продолжать военную помощь Украине, но уже сообщила европейским чиновникам, что будущий президент США потребует от стран-членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.