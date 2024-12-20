Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз должен сократить торговый дефицит с США за счет закупок нефти и газа или столкнуться с пошлинами.

"Я сказал Европейскому союзу, что они должны компенсировать свой огромный дефицит с Соединенными Штатами путем крупномасштабной закупки нашей нефти и газа. В противном случае это будут тарифы на всем протяжении", – написал Трамп на своей платформе Truth Social.

По данным США, дефицит торговли товарами и услугами страны с ЕС в 2022 году составил 131,3 млрд долларов.

"ЕС и США имеют глубоко интегрированные экономики с общей сбалансированной торговлей и инвестициями. Мы готовы обсудить с избранным президентом Трампом, как мы можем еще больше укрепить и без того прочные отношения, в том числе путем обсуждения наших общих интересов в энергетическом секторе", - заявил CNBC пресс-секретарь Еврокомиссии Улоф Гилл в ответ на комментарий Трампа.

"ЕС намерен постепенно отказаться от импорта энергоносителей из России и диверсифицировать источники поставок", - добавил Гилл.

В свой первый президентский срок Дональд Трамп в марте 2018 года своим указом ввел заградительные пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%), исключив из первоначального проекта Канаду и Мексику.

В этот раз он настроен более решительно и планирует более агрессивную протекционистскую политику прежде всего в отношении этих двух стран, которые занимают стратегическое положение.