Новоизбранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что намерен изменить порядок проведения выборов у себя в стране.

Заявление республиканца прозвучало в ходе церемонии награждения "Патриот года" на острове Лонг-Айленд, передаёт издание New York Post.

Трамп принял награду и призвал "разобраться с выборами".

"Мы займёмся выборами. Мы хотим бумажные бюллетени, однодневное голосование, удостоверение личности и проверку гражданства избирателей", – заявил новый президент.

Глава республиканцев негативно высказался по поводу недавно введённого в Калифорнии закона, согласно которому власти не могут требовать удостоверение личности у избирателей во время голосования.

Трамп также пообещал "привести в порядок всю страну" и разобраться с нелегальной миграцией.

Напомним, на днях Трамп в шутку предложил сделать Канаду 51-м штатом США.

Ранее он анонсировал введение санкций против Канады, пообещав, что со своего первого дня в Белом доме введёт новые торговые пошлины на все товары из Китая (дополнительно 10%), Мексики и Канады (по 25%).

Также мы сообщали, что республиканец выбрал на пост главы ФБР политика, который призывал к масштабным чисткам госаппарата.