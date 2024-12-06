В администрации президента США Джо Байдена обсуждают возможность "превентивного помилования" чиновников, которым может грозить преследование при президентстве Дональда Трампа.

Об этом узнала газета The Washington Post.

Обсуждение "заблаговременного помилования" отдельных политиков и чиновников, по данным WP, идет на самом высоком уровне в Белом доме, но окончательного решения пока нет.

Во время обсуждений фигурировали имена Энтони Фаучи, ответственного за реагирование на COVID-19, бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, который назвал Трампа фашистом, сенатора от Калифорнии Адама Шиффа, который возглавлял расследование относительно первого импичмента Трампу, и бывшей республиканки и критика Трампа Лиз Чейни.

По словам источников The Washington Post, Байден еще не принял решения о "превентивных помилованиях", но в администрации работают над тем, чтобы быть готовыми на случай его согласия.

Среди демократов не дают однозначной оценки таким возможным помилованиям, пишет WP. Одни указывают, что такой шаг может быть действительно необходим для защиты отдельных людей от политических преследований, другие – что Байден рискует еще больше политизировать институт помилований.

Напомним, на днях Байден помиловал своего сына Хантера Байдена, который был признан виновным по двум уголовным делам и ожидал приговоров.

Что касается Лиз Чейни, то Трамп призвал отправить ее на войну и назвал "радикальным ястребом войны".