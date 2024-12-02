Уходящего президента США Джо Байдена раскритиковали за то, что он помиловал своего сына Хантера, против которого в суде велось несколько уголовных дел.

Об этом сообщает немецкое новостное издание-таблоид Вild.

"Никто не стои́т выше закона, даже президент", – эта фраза, которую произнёс Джо Байден, в своё время была направлена против его главного оппонента Дональда Трампа. Однако теперь самого Байдена критикуют – причём с такой же формулировкой, пишет издание.

Решение президента США, чьи полномочия истекут уже в январе следующего года, о помиловании собственного сына вызвало возмущение среди ряда американских политиков.

Так, сенатор-республиканец Чак Грассли написал, что был шокирован действиями лидера демократов.

"Он часто говорил, что не будет этого делать, и я ему верил. Это моя ошибка", – написал Грассли в соцсетях.

К критике присоединились и однопартийцы Байдена.

"Как отец, я понимаю естественное желание помочь своему сыну. Но я разочарован тем, что он поставил свою семью выше страны", – отметил губернатор Колорадо Джаред Полис.

Среди наблюдателей растут опасения, что этим решением Байден создаст прецедент для новоизбранного президента – Дональда Трампа, который также имеет внушительный список уголовных дел за спиной. Правда пока что до конца не ясно, может ли республиканец помиловать самого себя после вступления в должность 20 января.

Сам Дональд Трамп также раскритиковал решение Байдена и назвал помилование Хантера "злоупотреблением".

Издание New York Times пишет, что теперь Байден "стал похож" на Трампа.

"Он (Байден - Ред.) жалуется на избирательное преследование и политическое давление, ставя под сомнение справедливость системы, которую сам долгое время защищал", – отмечает издание.

Тем временем Белый дом заявил, что слова Байдена о доверии к системе правосудия в США и помилование сына с мотивом "несправедливого преследования" не противоречат друг другу.

"Я не думаю, что это противоречие. Эти две вещи могут быть правдой одновременно: можно верить в систему министерства юстиции и в то же время считать, что данный судебный процесс подвергся влиянию политических интересов. Именно это и сказал президент", – заявила журналистам пресс-секретарь администрации Байдена Карин Жан-Пьер.

Ранее Хантер Байден признал свою вину в деле о неуплате налогов и объяснил преступление своей наркозависимостью.

Также суд присяжных признал сына президента США виновным в незаконном владении оружием.