Уходящий президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера Байдена, который был признан виновным по двум уголовным делам и ожидал приговоров.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"С первого дня в этой должности я говорил, что не буду вмешиваться в принятие решений Министерством юстиции, и я сдержал слово, даже когда видел, как моего сына выборочно и несправедливо преследуют", - говорится в заявлении Байдена.

При этом еще в сентябре и сам президент, и его пресс-секретарь говорили, что Байден не собирается издавать указ о помиловании сына.

В июне присяжные признали Хантера Байдена виновным в незаконной покупке оружия (он скрыл тот факт, что был наркоманом). А в сентябре сын президента США признал вину в деле об уклонении от налогов.

Объясняя свое решение, уходящий президент США заявил, что Хантера преследовали по политическим мотивам, чтобы навредить Байдену-старшему.

"Ни один разумный человек, который рассматривает факты по делам Хантера, не может прийти к какому-либо другому выводу, кроме того, что Хантер был выделен только потому, что он мой сын - и это неправильно", - заявил Байден.

Между тем избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал это решение.

"Распространяется ли помилование, данное Джо Хантеру, на заложников 6 января (обвиняемых в штурме Капитолия 6 января 2021 года - Ред.), которые уже много лет находятся в заключении? Такое злоупотребление и нарушение правосудия!" - написал Трамп в соцсети Truth.

Ранее мы писали, что Хантер Байден проходил и по делу о невыплате алиментов. Он задолжал бывшей жене почти три миллиона долларов.

Также в Палате представителей США говорили, что Джо Байден ежемесячно получал денежные суммы от компании своего сына Хантера.