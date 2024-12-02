Байден помиловал своего сына, который ожидал приговоров по двум уголовным делам. Трамп раскритиковал
Уходящий президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера Байдена, который был признан виновным по двум уголовным делам и ожидал приговоров.
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
"С первого дня в этой должности я говорил, что не буду вмешиваться в принятие решений Министерством юстиции, и я сдержал слово, даже когда видел, как моего сына выборочно и несправедливо преследуют", - говорится в заявлении Байдена.
При этом еще в сентябре и сам президент, и его пресс-секретарь говорили, что Байден не собирается издавать указ о помиловании сына.
В июне присяжные признали Хантера Байдена виновным в незаконной покупке оружия (он скрыл тот факт, что был наркоманом). А в сентябре сын президента США признал вину в деле об уклонении от налогов.
Объясняя свое решение, уходящий президент США заявил, что Хантера преследовали по политическим мотивам, чтобы навредить Байдену-старшему.
"Ни один разумный человек, который рассматривает факты по делам Хантера, не может прийти к какому-либо другому выводу, кроме того, что Хантер был выделен только потому, что он мой сын - и это неправильно", - заявил Байден.
Между тем избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал это решение.
"Распространяется ли помилование, данное Джо Хантеру, на заложников 6 января (обвиняемых в штурме Капитолия 6 января 2021 года - Ред.), которые уже много лет находятся в заключении? Такое злоупотребление и нарушение правосудия!" - написал Трамп в соцсети Truth.
Ранее мы писали, что Хантер Байден проходил и по делу о невыплате алиментов. Он задолжал бывшей жене почти три миллиона долларов.
Также в Палате представителей США говорили, что Джо Байден ежемесячно получал денежные суммы от компании своего сына Хантера.