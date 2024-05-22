Сын американского президента Хантер Байден многократно лгал конгрессу США во время дачи показаний в рамках расследования возможной причастности Джо Байдена к коррупции. Об этом заявил председатель комитета по методам и средствам Палаты представителей Джейсон Смит.

Его слова приводятся на сайте комитета.

Сегодня бюджетный комитет Палаты представителей проголосовал за обнародование более 100 страниц недавно полученных доказательств лжи Хантера Байдена во время дачи показаний под присягой перед Конгрессом в 28 февраля.

"Хантер Байден еще раз продемонстрировал, что верит в существование двух систем правосудия в этой стране: одна для его семьи, а другая для всех остальных. Хантер Байден не только отказался подчиниться первой повестке в суд, пока ему не пригрозили уголовным преследованием, но еще и солгал перед Конгрессом. Расследование бюджетного комитета и опубликованные сегодня документы не являются частью личной вендетты против Хантера Байдена, а призваны обеспечить равное применение закона", - сказал в связи с этим Смит.

Он напомнил, что ложь во время дачи показаний под присягой - это уголовное преступление. Вранье Хантера Байдена под присягой и препятствование расследованию Конгрессом возможной коррупции в его семье ставят под сомнение другие его свидетельства, добавил законодатель.

Как свидетельствуют доказательства, Хантер Байден солгал Конгрессу как минимум трижды.

Ложь №1

Во время показаний у Хантера Байдена спросили по поводу сообщения в WhatsApp, которое он отправил деловому партнеру из китайской энергетической компании CEFC, в котором говорилось: "Я сижу здесь со своим отцом, и мы хотели бы понять, почему это обязательство не исполнено". В последующие месяцы от филиалов CEFC к компаниям, связанным с Хантером и Джеймсом Байденами (братом президента), поступили 5 миллионов долларов.

"Чжао, которому это послано, не тот Чжао, который был связан с CEFC, он не понимал или даже отдаленно не знал, о чем, черт возьми, я вообще говорил", - сказал под присягой Хантер.

Правда: согласно записям телефонных разговоров Хантера Байдена в WhatsApp, он общался только с одним Чжао - Раймондом Чжао, который точно знал, о чем говорил сын президента. Хантер Байден продолжал общаться по тому же номеру телефона с Чжао в течение трех месяцев по поводу дел, связанных с CEFC.

Ложь №2

По словам делового партнера Хантера Девона Арчера, он и Байден-младший наравне владели Rosemont Seneca Bohai. Хантер был бенефициарным владельцем связанного с компанией банковского счета, который использовался для получения зарплаты от Burisma и иностранных переводов, в том числе средств от казахстанского физического лица. Затем на эти деньги для сына президента был куплен Porsche. Конгресс спросил Хантера о его связи с Rosemont Seneca Bohai и ее счетах.

"Ни Rosemont Seneca Bohai, ни связанные с ней банковские счета не находились под моим контролем и не были связаны со мной. Я даже не знал, что такое существовало", - заявил он.

Правда: законодатели получили подписанный документ, в котором Хантер Байден подтверждает: "Я, Роберт Хантер Байден, настоящим подтверждаю, что являюсь должным образом избранным, квалифицированным исполняющим обязанности секретаря Rosemont Seneca Bohai, LLC" для заключения договора от имени организации с Porsche Financial Services.

Ложь №3

Во время показаний у Байдена спросили, какие услуги он оказывал Burisma во время своего пребывания в совете директоров украинской компании. Одной из услуг, которая якобы требовалась для Burisma, было получение американской визы для ее генерального директора. Показания ответчика показывают попытку скрыть, что он активно использовал свое имя и влияние отца, чтобы помочь иностранным гражданам в получении виз.

Так, Байден заявил, что не желал выполнять "любую работу, связанную с получением виз, которая была им необходима". Более того, он недвусмысленно заявил, что "никогда не возьмет трубку и не позвонит никому по поводу визы".

Правда: законодатели получили электронную переписку между Девоном Арчером, Хантером Байденом и украинцами, в которой в ответ на обеспокоенность по поводу отзыва визы генерального директора Burisma Николая Злочевского Арчер заявил: "Хантер проверяет у Мигеля Алемана, сможет ли он обеспечить прикрытие для поездки Коли по визе". Коля — это Злочевский. Арчер также попросит Вадима Пожарского прислать Хантеру имейл с паспортными и визовыми документами Коли.

Ранее сообщалось, что сын Байдена получал в украинской компании Burisma $65 тысяч в месяц.

При этом Хантер заявил Конгрессу, что занял в 2014 году должность в Burisma для "борьбы с российской агрессией".