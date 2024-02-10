Президент Венгрии Каталина Новак подала в отставку после того, как помиловала осуждённого за покрывательство педофилов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Помилование состоялось ещё весной 2023 года. В списке получивших прощение оказался замдиректора детского дома, который помогал своему начальнику скрывать преступления на сексуальной почве против детей.

История всплыла на этой неделе, и оппозиция потребовала отставки президента. Против неё прошли уличные акции.

"Я совершила ошибку... Сегодня последний день, когда я обращаюсь к вам как президент", - сказала Новак, объявляя о своей отставке по телевидению.

Премьер-министр Виктор Орбан, чьим соратником является Новак, уже подал в парламент поправку к конституции, лишающую президента права помилования за преступления, совершенные против детей.

Ранее грузинский премьер Гарибашвили сообщил, что подает в отставку.

Также мы писали, что Элизабет Борн ушла в отставку с поста премьера Франции. Борн была второй женщиной, занявшей должность премьер-министра Франции. 30 лет назад Эдит Крессон занимала этот пост в течение 11 месяцев.