Ответственность за телефонный разговор премьер-министра Италии Джорджи Мелони с российскими пранкерами взял на себя её дипломатический советник. Он подал в отставку.

Об этом передаёт агентство Reuters.

"Этот вопрос не был решён должным образом, мы все сожалеем. Ответственность за него взял на себя советник (Франческо) Тало", — сообщила Мелони.

Напомним, во время этого разговора Мелони рассказала пранкерам об "усталости" международного сообщества от войны в Украине.

Мы рассказывали, как российские пранкеры Вован и Лексус пообщались с Ангелой Меркель от имени Петра Порошенко. Когда звонящий спросил мнение экс-канцлера по поводу мирных переговоров с РФ, Ангела Меркель ограничилась фразой от том, что "главное - это то, что Запад остаётся единым". Обсуждая Минские соглашения, она заявила, что "не видит смысла копаться в 2014 году". Но признала, что соглашения дали Украине "больше времени для развития между 2014 и 2021 годами" и возможность "отвечать на агрессию Путина иначе, чем в 2014 году".

Ранее глава Минобороны Великобритании рассказал о звонке якобы Дениса Шмыгаля, который оказался пранкером.