Чиновник Парагвая Арнальдо Чаморро подписал от имени правительства соглашение с вымышленной страной, существующей только в интернете. После инцидента он подал в отставку.

Об этом пишет издание The Telegraph.

Чаморро, руководивший аппаратом Министерства сельского хозяйства Парагвая, подписал "меморандум о взаимопонимании" с представителями несуществующих "Соединённых Штатов Кайласы". Он уже уволен.

На сайте это "государство" описывается как "древняя просвещенная индуистская нация, которую возрождают индуисты со всего мира".

Чаморро вступил в дипломатический диалог с представителями выдуманного места вместе с министром Карлосом Гименесом. В подписанном им соглашении выражается "искреннее желание и рекомендация правительству Парагвая рассмотреть, изучить и активно добиваться установления дипломатических отношений с Соединенными Штатами Кайласы".

Кайласы возглавляет самопровозглашённый индуистский мистик и мошенник по имени Свами Нитьянанда, который с 2019 года скрывается от обвинений сексуальном насилии.

Нитьянанда утверждал, что может видеть сквозь стены, умеет задерживать восход солнца и побуждать коров говорить на санскрите. Его местонахождение неизвестно.

Ранее за розыгрыш премьера Италии российскими пранкерами ушёл в отставку её советник.

Мы также сообщали, что пранкеры из РФ Вован и Лексус пообщались с Меркель от имени Порошенко.