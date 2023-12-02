В Парагвае чиновник подписал соглашение с вымышленной страной и подал в отставку
Чиновник Парагвая Арнальдо Чаморро подписал от имени правительства соглашение с вымышленной страной, существующей только в интернете. После инцидента он подал в отставку.
Об этом пишет издание The Telegraph.
Чаморро, руководивший аппаратом Министерства сельского хозяйства Парагвая, подписал "меморандум о взаимопонимании" с представителями несуществующих "Соединённых Штатов Кайласы". Он уже уволен.
На сайте это "государство" описывается как "древняя просвещенная индуистская нация, которую возрождают индуисты со всего мира".
Чаморро вступил в дипломатический диалог с представителями выдуманного места вместе с министром Карлосом Гименесом. В подписанном им соглашении выражается "искреннее желание и рекомендация правительству Парагвая рассмотреть, изучить и активно добиваться установления дипломатических отношений с Соединенными Штатами Кайласы".
Кайласы возглавляет самопровозглашённый индуистский мистик и мошенник по имени Свами Нитьянанда, который с 2019 года скрывается от обвинений сексуальном насилии.
Нитьянанда утверждал, что может видеть сквозь стены, умеет задерживать восход солнца и побуждать коров говорить на санскрите. Его местонахождение неизвестно.
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