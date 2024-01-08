В понедельник, 8 января, премьер-министр Франции Элизабет Борн подала заявление об отставке президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

Об этом написал сам французский президент на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

В своем сообщении Макрон поблагодарил Элизабет Борн за проделанную работу.

Элизабет Борн стала второй женщиной, занявшей должность премьер-министра Франции. 30 лет назад Эдит Крессон занимала этот пост в течение 11 месяцев.

Борн занимала руководящие должности в правительстве с 2017 года, а в 2022 году стала премьером Франции.

Ранее немецкий журнал Bild сообщал, что Олаф Шольц может досрочно покинуть пост канцлера Германии в 2024 году, хотя срок его полномочий истекает в 2025-м. Его может заменить министр обороны Борис Писториус, недавно возглавивший рейтинг самых популярных немецких политиков.

Также мы рассказывали, что в прошлом году власти КНР сняли Ли Шанфу с должности главы Минобороны Китая. Об этом стало известно после многочисленных слухов о судьбе генерала, который подпал под санкции США и которого не видели на публике несколько месяцев.

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