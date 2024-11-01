Бывший глава Белого дома Дональд Трамп призвал отправить на войну видную республиканку Лиз Чейни, дочь бывшего вице-президента времен Джорджа Буша-младшего Дика Чейни, которая поддержала Камалу Харрис.

Об этом он сказал во время интервью журналисту Такеру Карлсону.

Трамп назвал Чейни "радикальным ястребом войны" и предложил открыть по ней огонь.

"Она радикальный ястреб войны. Давайте поставим ее с винтовкой, и девять стволов будут стрелять в нее. Посмотрим, что она по этому поводу почувствует. Знаете, когда пушки направлены ей в лицо", - сказал кандидат от Республиканской партии.

В ответ Чейни назвала Трампа диктатором.

"Вот как диктаторы уничтожают свободные нации. Они угрожают смертью тем, кто выступает против них. Мы не можем доверить нашу страну и нашу свободу мелкому, мстительному, жестокому, нестабильному человеку, который хочет быть тираном", - написала Чейни в соцсети Х, сопроводив свой пост хэштегами "Женщины не будут молчать" и "Голосуйте за Камалу".

Дик Чейни считается одним из главных идеологов экспансионистской политики неоконсерваторов времен правления Буша-младшего, при котором США начала войны в Афганистане и в Ираке.

Лиз Чейни с Харрис. Фото: x.com/KamalaHarris

Ранее в том же интервью Карлсону Трамп обвинил Джо Байдена в том, что тот объединил РФ с Китаем, и пообещал их разъединить.

Также он похвалился, что уничтожил российский газопровод "Северный поток - 2".