Сын Байдена должен за аренду жилья сотни тысяч долларов, но может не платить после помилования отцом
Сын уходящего президента США Джо Байдена Хантер Байден не заплатил за аренду жилья 300 тысяч долларов.
Об этом пишет в соцсети X управляющий фонда Sequoia Шон Магуйар, которому должен Хантер Байден.
Магуйар добавляет, что теперь Байден-младший может не заплатить из-за прощения Байденом всех преступлений сына в этот период.
Напомним, накануне Байден помиловал своего сына Хантера, который был признан виновным по двум уголовным делам и ожидал приговоров.
В июне присяжные признали Хантера Байдена виновным в незаконной покупке оружия (он скрыл тот факт, что был наркоманом). А в сентябре сын президента США признал вину в деле об уклонении от налогов.
Объясняя свое решение, уходящий президент США заявил, что Хантера преследовали по политическим мотивам, чтобы навредить Байдену-старшему.
В то же время решение президента США вызвало возмущение среди ряда американских политиков. Дональд Трамп назвал помилование Хантера Байдена "злоупотреблением". К критике присоединились даже однопартийцы Джо Байдена.
В свою очередь Белый дом заявил, что слова Байдена о доверии к системе правосудия в США и помилование сына с мотивом "несправедливого преследования" не противоречат друг другу.