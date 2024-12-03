Сын уходящего президента США Джо Байдена Хантер Байден не заплатил за аренду жилья 300 тысяч долларов.

Об этом пишет в соцсети X управляющий фонда Sequoia Шон Магуйар, которому должен Хантер Байден.

Магуйар добавляет, что теперь Байден-младший может не заплатить из-за прощения Байденом всех преступлений сына в этот период.

Напомним, накануне Байден помиловал своего сына Хантера, который был признан виновным по двум уголовным делам и ожидал приговоров.

В июне присяжные признали Хантера Байдена виновным в незаконной покупке оружия (он скрыл тот факт, что был наркоманом). А в сентябре сын президента США признал вину в деле об уклонении от налогов.

Объясняя свое решение, уходящий президент США заявил, что Хантера преследовали по политическим мотивам, чтобы навредить Байдену-старшему.

В то же время решение президента США вызвало возмущение среди ряда американских политиков. Дональд Трамп назвал помилование Хантера Байдена "злоупотреблением". К критике присоединились даже однопартийцы Джо Байдена.

В свою очередь Белый дом заявил, что слова Байдена о доверии к системе правосудия в США и помилование сына с мотивом "несправедливого преследования" не противоречат друг другу.