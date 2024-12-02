За последние полтора года пресс-секретарь Белого дома шесть раз заявляла, что президент Джо Байден не помилует своего сына Хантера, однако в итоге именно это он сегодня и сделал.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

Последний раз подобное заявление Карин Жан-Пьер делала буквально в ноябре. Байден также не раз говорил, что не собирается помиловать своего сына.

Газета The New York Times обратила внимание на то, что Байден не только избавил своего сына от "унижения" в виде двух уголовных обвинений, но и спас его от значительного срока в федеральной тюрьме. Приговор должны были вынести в середине декабря. Пока же Хантера признали виновным только присяжные.

По словам экспертов по вынесению приговоров, Хантеру грозило до 17 лет лишения свободы, но, скорее всего, он провел бы за решеткой не более 36 месяцев, пишет NYT.

Отметим, что преемник уходящего президента Дональд Трамп вряд ли помиловал бы Хантера после вынесения приговора. И тогда сыну Байдена пришлось бы провести три года за решёткой. С чем, видимо, и связано нынешнее решение Байдена помиловать своего сына.

Как мы писали, заявление Байдена о помиловании сына опубликовал сегодня Белый дом.

В июне присяжные признали Хантера Байдена виновным в незаконной покупке оружия. А в сентябре сын президента США признал вину в деле об уклонении от налогов.