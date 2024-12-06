Новоизбранный президент США Дональд Трамп выдвинул бывшего операционного директора PayPal Дэвида Сакса на новую должность ответственного за политику американской администрации в сфере искусственного интеллекта и криптовалюты.

Об этом он сообщил в собственной социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что назначает его своим "царем" по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют.

"Он будет работать над созданием правовой базы, чтобы криптоиндустрия получила ясность, которую она так долго просила, и могла процветать в США", - написал Трамп.

Отметим, что Сакс неоднократно критиковал американскую помощь Украине и призывал остановить войну. С его постами на эту тему часто соглашался Илон Маск.

В частности, Сакс говорил, что Байден "спровоцировал" Путина напасть на Украину, а затем не позволил заключить мир весной 2022 года.

Напомним, Трамп хочет сделать главой ФБР Кэша Патела, который призывал к масштабным чисткам госаппарата от агентов "глубинного государства".

А спецпосланником по вопросам Украины новоизбранный президент США выдвинул генерала Кита Келлога.