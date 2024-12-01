Новоизбранный президент США Дональд Трамп хочет сделать главой ФБР политика, который призывал к масштабным чисткам госаппарата от агентов "глубинного государства".

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Республиканец выдвинул в директоры бюро Кэша Патела, который занимал при первом президентстве Трампа должности в Пентагоне и Белом доме.

"Такое ФБР покончит с растущей эпидемией преступности в Америке, уничтожит преступные группировки мигрантов и остановит торговлю людьми и наркотиками через границу", - пояснил Трамп свой выбор.

Также, по словам избранного президента, Пател "сыграл ключевую роль в раскрытии мистификации "Россия, Россия, Россия"" (то есть, в опровержении обвинения о "заговоре" Трампа с РФ накануне выборов 2016 года). Напомним, ФБР после ухода Трампа из власти вело расследование его "сговора с Россией". Оно ни к чему не привело.

В 2023 году Пател написал книгу "Правительственные гангстеры", в которой призвал провести "комплексную чистку" в министерстве юстиции и ФБР, уволив тех, кто "каким-либо образом злоупотреблял своей властью в политических целях". Также Пател в открытую говорил о возможном "возмездии" политическим противникам Трампа.

В этой книге он также пишет о "глубинном государстве", куда входят члены федерального правительства и американских спецслужб, которые, по мнению Патела, де-факто руководят Америкой. Этот "deep state" он предлагает ликвидировать.

"У Кэша много союзников, которые считают, что назначение его на руководящую должность будет хорошо воспринято сторонниками Трампа и пошлет четкий сигнал о том, что Трамп серьезно настроен на проведение масштабной реформы органов юстиции и правопорядка", - сообщил источник портала Axios.

Напомним, спецпосланником по вопросам Украины Трамп выдвинул генерала Кита Келлога.