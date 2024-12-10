Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США должны либо прекратить субсидировать Канаду и Мексику, либо они должны стать новыми штатами Америки.

Об этом Трамп сказал в интервью NBC News.

"Мы субсидируем Канаду на сумму более 100 миллиардов долларов в год. Мы субсидируем Мексику на почти 300 миллиардов долларов. Мы не должны этого делать, почему мы это делаем? Пусть они станут штатами. Мы субсидируем и многие другие страны по всему миру", - заявил будущий глава Белого дома.

Ранее, как писали западные издания, Трамп уже пошутил в разговоре с премьером Канады Джастином Трюдо, что Канада может стать 51-м штатом США. Политик заявил, что "если Канада не может выжить, не обирая США на сумму 100 миллиардов долларов в год, то, возможно, Канада должна стать 51-м штатом, а Трюдо мог бы стать губернатором".

Перед этим Трамп анонсировал введение пошлин против Канады. Он пообещал, что с первого дня в Белом доме введет новые торговые пошлины на все товары из Китая (дополнительно 10%), Мексики и Канады (по 25%).

Избранный президент объясняет такие меры борьбой с наркотиками и преступностью. По словам Трампа, иммигранты из Мексики и Канады ввозят в США наркотики и совершают преступления.

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