Потенциальное укрепление доллара при новом президенте США Дональде Трампе потрясет остальной мир.

Такой прогноз делает журнал The Economist.

Колебания американской валюты почти всегда вызывают рябь по всему миру.

Индекс крупных американских компаний побил последовательные рекорды 6, 7 и 8 ноября. Это показывает ожидания инвесторов от политики Трампа - увеличение прибыли американских компаний за счет снижения налогов и дерегулирования, поскольку государственные заимствования резко растут.

Сочетание более высокого дефицита и возобновления инфляции, в свою очередь, может заставить центральный банк страны удерживать процентные ставки выше, чем он бы делал без Трампа. Более высокие ставки сделают вложение в долларовые ценные бумаги более привлекательным, обеспечивая "попутный ветер" для доллара и рост его спроса.

В свою очередь более сильный доллар увеличивает издержки для импортеров, что снижает спрос на товары из-за рубежа и сокращает общие объемы торговли в мире, что может ударить по странам, чья экономика зависит от экспорта. В частности, в Азии и в Латинской Америке.

"Исследование МВФ в 2023 году подтвердило, что через год 10-процентный рост стоимости доллара снижает объем производства в странах с развивающейся экономикой на 1,9 процентного пункта. Колебания стоимости доллара влияют на мировую экономику по двум основным каналам: торговля и финансы. Более 40% мировой торговли осуществляется в долларах. Укрепление доллара повышает расходы импортеров, что снижает спрос на товары из-за рубежа и сокращает общие объемы торговли. Поэтому в большинстве стран Азии и Латинской Америки изменения стоимости доллара имеют большее значение, чем поведение местных валют. Одно из научных исследований, опубликованное в 2020 году, показало, что рост стоимости доллара на 1% по отношению ко всем валютам предсказывает снижение объемов торговли между странами остального мира на 0,6 %. Не менее важными, чем торговые последствия роста американской валюты, являются финансовые последствия. Для стран и компаний, которые занимают в долларах, но не имеют источников долларовой выручки, растущий доллар механически увеличивает их долговое бремя и повышает процентные расходы. Более высокие процентные ставки в Америке в сочетании с растущим долларом также делают инвестиции в остальной мир менее привлекательными. Капитал, как правило, в таком случае утекает с развивающихся рынков, что вынуждает их также повышать процентные ставки, ужесточая денежно-кредитные условия именно тогда, когда их экономика может начать страдать от общего замедления торговли", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что в Германии опасаются торговой войны между США и ЕС из-за победы Трампа. Курс евро уже начал падать.

Между тем курс биткоина растет быстрыми темпами. Если в конце прошлой недели он достиг $80 тысяч, то новую начал с подорожания до $83 тысяч.