Время стабильности на валютном рынке заканчивается, и НБУ дает цене доллара все активнее расти на межбанке.

В течение большей части октября безналичный курс американской валюты на площадке Bloomberg мало двигался: в начале месяца опустился с 41,27-41,30 грн/$ до 41,11-41,20 грн/$ и в течение 3 недель редко поднимался выше этих значений, рынок был очень спокойный и ровный. Все начало меняться на прошлой неделе, когда котировки преодолели 41,30-41,35 грн/$, а настоящий прорыв случился сегодня, 28 октября: межбанк открылся еще на 41,31 грн/$, а закрылся уже 41,41 грн/$.

По итогам торгов в понедельник Нацбанк пока поднял свой официальный курс, казалось бы, еще не сильно — с 41,32 грн/$ до 41,33 грн/$. Он установлен на завтра, 29 октября. Хотя все помнят, что в минувший понедельник, 21 октября, он составлял лишь 41,23 грн/$.

Главное, что рекордное для октября 10-копеечное удорожание безналичного доллара за одни торги не объяснить рыночным фактором - ростом спроса на американскую валюту. Сегодня его не наблюдалось. Объем торгов на Bloomberg по итогам дня оказался ниже предыдущих дней - только $187,8 млн, и Нацбанк, по разным оценкам, продал около $120 млн.

Для наглядности "Страна" собрала данные по наиболее объемным торгам (с большим спросом на доллар), причем с суммами доллара, проданным Нацбанком из своих резервов:

25 октября — $194,7 млн (Нацбанк продал $133 млн) и официальный курс 41,26 грн/$;

18 октября — $209 млн ($129 млн) и 41,24 грн/$;

10 октября — $202 млн ($146 млн) и 41,19 грн/$;

1 октября — $212 млн ($132 млн) и 41,2 грн/$.

Даже при большем спросе и больших продажах доллара от НБУ регулятор удерживал курс ниже сегодняшнего уровня. Поэтому последнее подорожание доллара казначеи банков расценивают как волевое решение Нацбанка, необходимое для более выгодной конвертации международной помощи.

"Все понимали и ждали, что со второй половины ноября-декабря межбанк выйдет на 42 грн/$. Но Нацбанк давал понять, что резкой девальвации не допустит, а будет постепенно опускать гривну несколько недель. Чем раньше начнет дорожать доллар, тем более плавным будет движение его курса. Это сейчас мы и наблюдаем. Курс будет расти на 2-3 шага, потом отступать на один, затем будет пауза и снова рост. НБУ пытается сохранять впечатление стабильности на валютном рынке, но мы помним, что правительству нужно больше гривны за полученную от партнеров валюту. Поэтому в декабре увидим 42 грн/$ на межбанке и 43-43,5 грн/$ в обменниках", - прогнозирует в комментарии "Стране" директор казначейства одного из системных банков.

Ранее мы рассказывали, что украинцы опасаются девальвации гривны.

А финансисты высчитывали, насколько НБУ может опустить курс гривны.