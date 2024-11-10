В ІІІ квартале 2024 года еще 200 тысяч украинцев покинули страну из-за летних проблем с электроэнергией и негативных ожиданий по отопительному сезону.

Об этом говорится в последнем в 2024 году инфляционном отчёте Нацбанка.

"По данным ООН, количество украинских мигрантов на протяжении ІІІ квартала выросло почти на 200 тыс., рост продолжался и в начале IV квартала – до почти 6,8 млн человек по состоянию на середину октября 2024 года. Риски дальнейшего усиления миграционного отлива остаются значительными", – отмечается в отчёте. А также говорит о продолжающемся негативном влиянии миграционного фактора на рынок труда.

В этом же отчёте Нацбанк спрогнозировал рост спроса населения на наличную иностранную валюту. При этом признал девальвацию гривны в ІІІ квартале на 3,2%. На 8 ноября официальный курс НБУ составлял 41,36 грн/$, а межбанковский курс на этой неделе достигал 41,54 грн/$, но откатывался к 41,3 грн/$. Сегодня средний наличный курс доллара на продаже у банков составляет 41,63 грн/$, а максимальный – 41,80 грн/$.

Но нацбанковские аналитики говорят, что делают все для стабилизации ситуации на валютном рынке – а именно, увеличили в ІІІ квартале 2024-го валютные продажи НБУ на межбанке с $8,3 млрд (ІІ кв.) до $9,2 млрд.

"Среди ключевых факторов, определявших спрос на валюту, оставались высокие расходы бюджета с учётом значительных объёмов международной помощи. Воздействие на валютный рынок имело и сезонное, и ситуативное колебания спроса и предложения валюты со стороны производителей агропродукции. В условиях слабого мирового спроса снизились поступления от экспорта железных руд, что было компенсировано наращиванием поставок металлургии на фоне постепенного восстановления ферросплавной отрасли. В то же время спрос на валюту несколько увеличился из-за значительной потребности в закупках энергооборудование и э/э, учитывая сложную ситуацию в энергосистеме и рост импорта горючего в ожидании повышения налогов. Активизация летнего отдыха и оживление миграции обусловило высшее расходы украинцев за границей", – говорится в инфляционном отчёте.

А ещё уточняется, что Украина ежегодно планирует тратить на закупки электроэнергии в Европе $1 млрд.

По итогам 2024 года Украина рассчитывает получить внешней помощи на $41,5 млрд, а в 2025-м – $38,4 млрд, что будет приводить к сокращению золотовалютных резервов НБУ:

до 41 млрд – до конца 2025 года;

до 35 млрд – до конца 2026 года.

Хотя регулятор обещает даже в таких условиях поддерживать валютный рынок и курс гривны, не уточняя, правда, прогноз этого курса.

Нацбанк также перечислил экономические риски Украины, которые будет генерировать война:

Дополнительные бюджетные потребности, прежде всего для поддержки обороноспособности. Возможно дополнительное повышение налогов, что в зависимости от параметров может усиливать ценовое давление. Дальнейшее повреждение инфраструктуры, прежде всего энергетической и портовой, что будет ограничивать экономическую активность и давить на цены. Углубление негативных миграционных тенденций и дальнейшее увеличение дефицита рабочей силы на внутреннем рынке труда.

По итогам 2024 года Нацбанк спрогнозировал инфляцию на уровне 9,7%, а его председатель Андрей Пышный добавил в своём комментарии в Facebook, что в начале 2025 года она может превысить 10% в годовом исчислении.

"В ближайшие месяцы ценовое давление будет сохраняться из-за меньшего, чем в прошлом году, предложения отдельных продуктов питания, расширения совокупного спроса вследствие значительных бюджетных расходов, дальнейшее обострение диспропорций на рынке труда и дефицит э/э во время отопительного сезона", – говорится в инфляционном отчёте НБУ.