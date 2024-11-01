Национальный банк официально развернул кампанию против физлиц-предпринимателей (ФЛП), которых он считает пособниками крупного бизнеса в схемах по минимизации налогообложения.

В середине октября "Страна" уже писала об устных указаниях, которые НБУ дал крупнейшим банкам, теперь же он оформил разнарядку в виде документа и разослал по всей банковской системе. Она содержится в письме Нацбанка №25-0005/82615 от 1 ноября 2024 года под названием "О рекомендациях по осуществлению финансового мониторинга".

В нем говорится о том, что крупный бизнес привлекает ФЛП к схемам по минимизации официального денежного оборота и прибыли. Это приводит к занижению выплат по налогу на прибыль предприятий (18% для большинства компаний), налогу на доходы физлиц (18%), военному сбору (5%). Регулятор отмечал эту проблему на совещании две недели назад и требовал от банков применять усиленный финансовый мониторинг. А в новом документе дал банкам признаки ФЛП, которые нуждаются в дополнительных проверках:

Когда в банк поступает пакет документов на установление деловых отношений с юрлицом и другими физлицами-предпринимателями (особенно одновременно). Когда ФЛП и юрлицо имеют общий юридический адрес. Когда частный предприниматель и юрлицо имеют общее место реализации продукции (адрес магазина, интернет-сайта). Когда юрлицо и ФЛП имеют общих собственников, представителей, бухгалтеров, доверенных лиц. Когда у физлица-предпринимателя нет необходимых ресурсов для ведения деятельности, включая деятельность с юридическим лицом.

Также банкам предлагают отслеживать и сравнивать характер операций, их регулярность и объем для определения взаимосвязей частных предпринимателей и юрлиц.

Еще НБУ добавил дополнительные признаки принадлежности ФЛП к группам компаний для минимизации налогообложения:

Оплата юридическим лицом услуг ФЛП, стоимость которых сложно оценить (аренда, маркетинговые, информационные услуги, реклама и т.п.).

Предоставление юрлицом финансовой помощи физлицу-предпринимателю.

Осуществление ФЛП финансовых операций в течение короткого периода времени (двух-трех месяцев) на общую сумму, достигающую предельного объема дохода на год, в соответствии с выбранной группой налогоплательщиков.

Использование одного платежного терминала несколькими субъектами ведения хозяйства.

Также в НБУ добавили, что дистанционные сервисы, на которые многие банки тратят немалые средства и которые включают в свои интернет-банкинги и мобильные приложения, - это большой риск. Нацбанк их не одобряет и считает более предпочтительным личный контакт банковских менеджеров с бизнесом и глубокую проверку.

Чтобы вычленять схемные ФЛП из общей массы клиентов, НБУ рекомендовал банкирам обращать внимание на следующие моменты при общении с предпринимателями:

Клиент (представитель клиента) не может ясно объяснить, в чем состоит его деловая деятельность (характер деятельности). Характер финансовой операции и/или обстоятельства, при которых она инициируется, дают основания полагать, что она проводится от имени и/или в пользу другой стороны, лицо которой не раскрыто. Счетами нескольких клиентов, между которыми нет логически объясняемых взаимосвязей, управляет один и тот же представитель. Несоответствие фактических объемов финансовых операций заявленным клиентом – юридическим лицом и ФЛП - на этапе открытия счета в банке и его обслуживания.

НБУ также потребовал от банкиров быстро докладывать в Госфинмониторинг, если по итогам всех наблюдений и проверок банкиры заподозрят ФЛП и юрлицо в минимизации налогообложения или других нарушениях финмониторинга. Одновременно финансисты должны блокировать и принудительно закрывать счета бизнесменам-нарушителям.

Летом Нацбанк требовал от финансовых учреждений пристальнее и тщательнее проверять небольшие переводы между счетами физлиц.