Нацбанк разослал банкам на проверку финмониторинга список из 150 украинских блогеров.

Об этом "Стране" сообщили источники в банковской системе, но отказались подтвердить не анонимно, сославшись на секретность информации.

Источники говорят, что на прошлой неделе от Национального банка в разные банки пришло негласное указание по проверке в рамках финмониторинга ряда блогеров по списку. В списке около 150 человек, но он секретный, а само указание от Нацбанка поступило в устной форме.

"Это обыкновенный файл эксель с именами, всего 150 человек, без четкого предписания на бланке НБУ - что и как делать. Все на словах, и с указанием не предавать историю огласке. Есть секретность, и сам файл секретный, так что привести пример с именами не смогу. Могу только сказать, что некоторые персоналии из списка имеют отношение к определенным политикам и благотворительным организациям. Все ли банки получили этот список или только избранные - неизвестно", - рассказал источник "Страны" в одном из крупных банков.

Для понимания: каждого клиента в банке регулярно проверяют по финмониторингу — 1-2 раза в год физлицо проходит актуализацию личных данных. А если человек отказывается это сделать, то ему могут остановить все операции и закрыть доступ к счету, заблокировать его. Банку нужно, чтобы клиент предоставил паспорт и налоговый код, как и при открытии счета, а также подтвердил (изменил) информацию о месте работы, размере текущего дохода, составе семьи и прочее. Такое переподтверждение/уточнение информации о каждом клиенте банки проводят или лично в отделении, или через мобильное приложение, или через интернет-банкинг. После прохождения этой процедуры банки ведут финмониторинг за каждым человеком в основном в автоматическом режиме.

Работает алгоритм (компьютерная программа), который оценивает операции каждого человека на подозрительность/рисковость. Все роботизировано, вручную каждую операцию никто не исследует. Но если человек начинает делать подозрительные операции, то возле его имени загорается условная "красная лампочка", и тогда его начинают проверять вручную и пристально. А если возникают подозрения по отмыванию денег (или по финансированию терроризма), то счет могут сначала заблокировать, а после и принудительно закрыть в односторонне порядке.

Сейчас со списком в 150 блогеров будет происходить ручная проверка. Каждого человека из списка обследуют уже не при помощи алгоритма, а руками специалиста финмониторинга.

"Первое, что проверяется, это крупные внесения/снятия наличных со счета. Крупные покупки: обязательный финмониторинг происходит по всем проводкам от 400 тысяч гривен и выше, но тут будут обследоваться операции на меньшие суммы — мы, например, смотрим на перечисления/оплаты на 80-100 тысяч гривен. А также на природу транзакций. Если, например, у вас только оплаты коммуналки или мобильного, то в этом нет ничего странного. Другое дело, если вам регулярно зачисляют из разных мест наличные через платежные терминалы", - объяснили "Стране" в одном из банков.

Там не видят ничего странного в спускании секретных списков на проверку из НБУ.

"Финмониторинг — святая обязанность каждого банка. Однако списки на проверку все равно будут засекречены и не будут обнародоваться. Особенно, когда речь идет о проверке по какому-то признаку: сегодня проверяют блогеров, а завтра захотят проверить, скажем, энергетиков или врачей. Условно говорю. За такое Нацбанк могут обвинить в дискриминации и нападках на определенную группу граждан, да еще из-за их профессиональной деятельности. Ведь перед финмониторингом все должны быть равны, без выделения какой-то категории граждан. Поэтому если информация о списке блогеров всплывёт где-то, то НБУ будет все отрицать", - сказал источник "Страны".

Ранее мы писали о том, что правление Нацбанка приняло решение о сохранении учетной ставки на уровне 15%.

А также, что банкиры оценили блокировку счетов украинцев по закону о мобилизации от Кабмина.