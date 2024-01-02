За РЕР перестанут усиленно следить через 12 месяцев после отставки и не смогут без объяснения отказать в банковском обслуживании.

Национальный банк со 2 января 2024 года постановлением №198 внес два изменения в правила финансового мониторинга для украинских РЕР - политически значимых лиц (Politically exposed persons), к которым относят бывших и нынешних депутатов, политиков, госслужащих и прочих лиц.

Во-первых, НБУ выписал требование к банкам, по которому они не смогут без объяснения отказывать РЕР в обслуживании. Как в начале обслуживания - например, при открытии счета с нуля, так и в продолжении обслуживания - например, при принудительном закрытии счета и выдворении клиента из банка. Это запрещается новым постановлением. По нему, банк обязан в 5-дневный срок (с момента отказа в обслуживании) предоставить политически значимому лицу четкое обоснование своих действий. Оно не может быть устным, это должен быть письменный документ с причинами отказа, который может предоставляться в бумажном или электронном виде.

Новое требование ставит политиков, госслужащих в более привилегированное положение в сравнении с простыми украинцами-физлицами.

Последним банки не обязаны объяснять причины, по которым принудительно закрывают счета и отказывают в обслуживании, и на практике этого не делают. Просто ссылаются на закон о финансовом мониторинге и говорят, что расторгли отношения с клиентом на основании этого документа - не уточняя детали и нарушения, которые были зафиксированы по его операциям.

Во-вторых, НБУ потребовал от банков останавливать усиленный финансовый мониторинг за РЕР и членами его семьи через 12 месяцев после того, как политически значимая личность перестала выполнять свои обязанность - то есть уволилась и больше не является РЕР. В отношении такого человека больше не будет проводиться усиленный финмониторинг, банки начнут следить за его операциями на общих основаниях - как и за простыми физлицами.

Подробнее о новом законе по ужесточению контроля за украинскими PEP мы писали в отдельном материале.