Бывшие чиновники не будут подвергаться постоянному финансовому мониторингу.

Об этом заявил глава Нацбанка Андрей Пышный на своей странице в Facebook.

"Даже если вы подпадаете под усиленные процедуры финансового мониторинга, это НЕ означает, что они бессрочны. По прошествии 12 месяцев после того, как PEP (политически значимая личность) перестала выполнять значимые публичные функции и банк убедился в отсутствии рисков, присущих PEP (уровень влияния, объем полномочий в прошлом, соотношение между прошлыми и текущими полномочиями), ее операции понятны, и в отношении любого другого клиента будут применяться обычные процедуры финансового мониторинга. Никто не собирается наказывать PEP какими-то пожизненными усиленными проверками", – написал Пышный.

Ранее Верховная Рада приняла законопроект №9269-д о возвращении финансового мониторинга для PEP (аббревиатура для politically exposed person, или "политически значимое лицо").

Вернуть финмониторинг для PEP от Украины потребовала Европейская комиссия (ЕК), сделав его одним из условий перехода к переговорам о членстве в Европейском союзе (ЕС).

Напомним, что мы писали о том, как возвращение пожизненного финмониторинга для PEP вызвало бунт в украинском политикуме.