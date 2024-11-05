Глава НБУ Андрей Пышный потребовал от банков не игнорировать запросы Бюро экономической безопасности (БЭБ) и раскрывать банковскую тайну клиентов в течение 10 дней после получения обращения. Украинские банки обязаны раскрывать банковскую тайну в нужном объеме и формате, при этом игнорировать запросы нельзя.

Об этом говорится во внутреннем письме Нацбанка №24-0006/81883 с заголовком "О соблюдении сроков и способа предоставления информации на запросы Бюро экономической безопасности Украины", оказавшемся в распоряжении "Страны".

Письмо появилось из-за жалоб БЭБ на несвоевременное информирование, о чем НБУ пишет в документе, ссылаясь на отдельное письмо Бюро на этот счет.

Силовикам не нравится, что не все банки вовремя и в нужной форме раскрывают БЭБ банковскую тайну своих клиентов. А кто-то делает это недостаточно безопасно, передавая клиентскую информацию не по защищенному каналу связи. Этот канал называется АРМ-НБУ-информационный, как уточняется в письме регулятора, им нужно пользоваться "по правилам использования задачи "Т" (переписка в защищенном виде, идентификатор)". Финансисты же отправляют данные просто по почте.

Нацбанк отмечает не только нарушение регламента, но и срока предоставления сведений, подчеркивая, что банки должны укладываться в 10 дней. А также уточняет данные, которые нужно предоставлять по запросу: "Информацию о банковских счетах клиентов и операциях, проведенных в пользу или по поручению клиента, среди которых операции без открытия счетов, а именно сведения на конкретно определенную дату или за конкретный промежуток времени и по конкретной юридического или физического лица, физического лица-предпринимателя".

Еще НБУ заявил, что банки обязаны обеспечивать конфиденциальность и гарантированную доставку сведений, когда происходит раскрытие банковской тайны клиента. И подчеркнул, что запрещается пересылать документы с грифом "Банковская тайна" с использованием факса и по другим незащищенным каналам. Из чего ясно, что такие случаи были.

Отдельно НБУ потребовал, чтобы банки не игнорировали запросы о банковской тайне и предоставляли все нужные БЭБ данные клиентов. А также чтобы финансисты никому не сообщали о своих отчетах (например, не предупреждали клиентов). Если они не будут выполнять эти требования, их пообещали наказывать.

"Учитывая вышесказанное, отмечаем, что непредоставление БЭБ по его запросу информации, предоставление заведомо недостоверной информации или информации в неполном объеме, нарушение установленных правилами №267 и другим законодательством Украины сроков и/или способов ее предоставления, уведомления третьих лиц относительно того, что о них собирается такая информация, есть нарушением требований банковского законодательства о порядке раскрытия информации, составляющей банковскую тайну, в том числе норм статьи 1076 Гражданского кодекса Украины, статьи 62 закона о банках и правила № 267, по которому Национальным банком могут применяться меры воздействия", - говорится в письме №24-0006/81883.

Его подписал не контролирующий это направление зампред НБУ Дмитрий Олейник, как происходит обычно, а председатель Нацбанка Пышный.

В октябре нардеп сообщила, что Налоговая служба Украины хочет проверять информацию, составляющую банковскую тайну, об украинцах и бизнесе.

На днях НБУ назвал критерии, по которым будет проверять бизнес и блокировать счета.