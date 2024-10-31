Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить размер своей учетной ставки на старом уровне 13%, что его председатель Андрей Пышный объяснил ростом инфляции.

По оценке НБУ, официальный уровень инфляции в сентябре достиг 8,6% и увеличивался в октябре.

По итогам 2024 года Пышный спрогнозировал повышение инфляции на уровне 9,7%, что выше 9%, заложенных в последнем меморандуме МВФ.

"В последующие месяцы ценовое давление сохранится из-за дальнейшего влияния факторов со стороны предложения продовольственных товаров, расширения бюджетных расходов, высоких темпов роста заработных плат и увеличения энергодефицита во время отопительного сезона. В результате к концу 2024 года инфляция достигнет 9,7%. В то же время весной 2025 года инфляция начнет снижаться. Замедлению темпов роста цен в следующем году будет способствовать взвешенная монетарная политика НБУ, ослабление внешнего ценового давления, улучшение ситуации в энергосекторе и увеличение урожаев. Прогноз НБУ предусматривает снижение инфляции до 6,9% в конце 2025 года и ее приведение к цели 5% в 2026 году", — сказал он.

Также Пышный спрогнозировал рост ВВП Украины в 2025-2026 годах на уровне 4,3-4,6% и пообещал увеличение внешнего финансирования Украины.

"До конца года ожидается поступление более 15 млрд долларов, из которых 4,8 миллиардов — по программе SPUR с Всемирным банком при поддержке финансирования США. Кроме того, достигнут значительный прогресс в подтверждении будущих объемов помощи. Международные партнеры существенно приблизились к предоставлению Украине безвозвратной ссуды, обеспеченной доходами от обездвиженных российских активов, объемом до 50 млрд долларов в рамках программы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans. Ожидается, что в текущем году общая сумма международного финансирования достигнет 41,5 млрд долларов, а в следующем — 38,4 млрд долларов", — уточнил он.

Пышный перечислил следующие риски военной экономики:

Возникновение дополнительных бюджетных нужд, прежде всего для поддержания обороноспособности. Возможное дополнительное повышение налогов, что в зависимости от параметров может усиливать ценовое давление. Дальнейшее повреждение инфраструктуры, прежде всего энергетической и портовой, что будет ограничивать экономическую активность и давить на цены со стороны предложения. Углубление отрицательных миграционных тенденций и дальнейшее расширение дефицита рабочей силы на внутреннем рынке труда.

"Сохраняется также риск усиления геополитической напряженности в мире на фоне войны на Ближнем Востоке, электоральных циклов в отдельных странах и попыток России сформировать коалицию государств для конфронтации с демократическим миром", - сказал Пышный.