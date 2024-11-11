Курс биткоина растет сейчас очень быстрыми темпами. Если в конце прошлой недели он достиг $80 тысяч, то новую начал с подорожания до $83 тысяч.

Ключевым для роста этой и ряда других криптовалют стал политический фактор, а именно победа на президентских выборах США Дональда Трампа. Он в ходе своей предвыборной кампании активно высказывался в поддержку криптобизнеса.

При этом его конкурент Камала Харрис не обещала поддерживать американское криптосообщество. А администрация Джо Байдена открыто выступала против биткоина и других виртуальных монет. А действующий глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер подчеркивал, что крипторынок наводнили "аферисты и мошенники". Более того, в 2023-2024 годы SEC подала судебные иски против крупнейших американских криптобирж Coinbase и Kraken, обвиняя их в незаконной деятельности: они управляли своими платформами и проводили торги, не имея официальной регистрации в качестве брокера, биржи или другого участника рынка ценных бумаг.

На этом фоне республиканцы и новоизбранный американский президент лично успели дать криптоинвесторам несколько четких и очень перспективных для рынка обещаний.

Во время выступления в июле-2024 на крупной конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле (штат Теннесси, США) Трамп пообещал уволить Генслера из SEC. В связи с чем все рассчитывают на назначение более лояльного в отношении криптоактивов топ-менеджера.

В ходе предвыборной кампании Трамп также неоднократно отмечал перспективность криптовалют и говорил о необходимости снижения госрегулирования в данном секторе.

Наконец, Трамп заявлял о возможном формировании части золотовалютных резервов США в биткоине, а его соратница-республиканка, сенатор от штата Вайоминг Синтия Ламмис уже после избрания Дональда напомнила о своем законопроекте на эту тему (Bitcoin Act), который ставит BTC в один ряд с золотом, признавая его роль в американском золотовалютном резерве. Предполагается, что Федеральная резервная система США будет ежегодно выкупать в свой резерв 200 тыс. биткоинов в год на протяжении 5 лет с целью накопить 1 млн BTC для поддержки стабильности курса доллара, а также для сокращения американского госдолга.

"Мы собираемся создать стратегический запас биткоинов", — написала Ламмис соцсети X уже 5 ноября.

Все это обещает большое будущее криптовалютному рынку не только в США, но и во всем мире, и гарантирует стабильный спрос на биткоин, особенно если ФРС действительно начнет его выкупать в свои резервы.

Начавшийся на этой волне увеличение спроса на BTC не только психологическое и не только со стороны частных криптоинвесторов в расчете на рост курса. Он еще и системный, поскольку биткоин начали скупать крупные игроки — инвестфонды, предвкушая повышение интереса к этому активу и его подорожание.

"Трамп — это и эффект, и главный драйвер. Новый приток инвестиций в ETF-фонды и ожидаемый приток инвестиций толкают цену вверх. Часть продавцов начала придерживать биткоин от продажи, есть высокие ожидания. Главное — неудержимый приток инвестиций в криптофонды, которые выходят на спотовый рынок и пылесосят крипту. Нет ничего более весомого для роста актива, как приток свежих хрустящих долларов", — прокомментировал СМИ ситуацию финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Есть и другой (не политический) фактор, стимулирующий рост курса BTC: снижение ставок американского Федрезерва. 7 ноября ФРС сделал это второй раз подряд на 0,25% годовых — до 4,5–4,75%.

"Снижение ставки было уже заложено в ожидания, яркий пример — рост индекса доллара, который достиг максимума с начала июля этого года. То есть сейчас растут и доллар, и криптовалюта, и фондовые рынки. Обычно реакция на снижение ставки у них разная (у доллара), а тут общий заложенный оптимизм", — говорит Шевчишин.

Он считает, что биткоин продолжит дорожать и дальше и перешагнет отметку $100 тысяч за монету.

"Рассчитываю на рост выше $110 тыс. еще в 2024 году. Трамп подтвердил свои заявления относительно крипторынка, и это воодушевляет всех криптотрейдеров и криптоинвесторов", - заявил Шевчишин.