Цена биткоина впервые в истории превысила 80 тысяч долларов.

Криптовалюта начала расти ещё в сентябре, а после победы Дональда Трампа на выборах президента США обновила свои максимумы.

Республиканец ранее обещал сделать Штаты "криптостолицей планеты" и создать "стратегический резерв" биткоина.

Напомним, на днях стоимость биткоина обновила исторический максимум, поднявшись до 77 000 долларов. А в начале года биткоин впервые с 2021 года перевалил за отметку в 50 тысяч долларов.

На тот момент рыночная капитализация биткоина приблизилась к 979 миллиардам долларов, заняв 52,9% от всего рынка криптовалют.

Перед этим Reuters писали о предыдущем рекорде криптовалюты, когда биткоин превысил стоимость в 40 тысяч долларов.

В издании отметили, что подорожание основных криптовалют произошло "на фоне широкого энтузиазма по поводу снижения процентных ставок в США и ожидания трейдерами скорого одобрения торгуемых на бирже биткоинов фондов".

Ранее мы писали, что в ноябре прошлого года в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о легализации криптовалюты. Он определяет правовой статус виртуальных активов, классифицирует цифровые активы и услуги в сфере, адаптируемые к европейским стандартам регулирования криптоактивов.