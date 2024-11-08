Стоимость биткоина обновила исторический максимум, поднявшись до 77 000 долларов.

Об этом следует из данных площадки Binance.

Напомним, в начале года биткоин перевалил за отметку в 50 тысяч долларов.

На тот момент рыночная капитализация биткоина приблизилась к 979 миллиардам долларов, заняв 52,9% от всего рынка криптовалют.

Перед этим Reuters писали о предыдущем рекорде криптовалюты, когда биткоин превысил стоимость в 40 тысяч долларов.

В издании отметили, что подорожание основных криптовалют произошло "на фоне широкого энтузиазма по поводу снижения процентных ставок в США и ожидания трейдерами скорого одобрения торгуемых на бирже биткоинов фондов".

Тем временем в Украине уже 987-й день идёт война. Последние новостями с ключевыми событиями 8 ноября 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Войска РФ продвинулись к юго-западу от Селидово, сообщает Deep State. Россияне также продвинулись в районе Максимовки, украинские военные пишут, что войска противника дошли уже до села Сухие Ялы и ведут там штурмовые действия.

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